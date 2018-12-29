У Єгипті зросла кількість жертв теракту біля пірамід

Підірвали терористичний автобус.

Щонайменше чотири людини загинули, 11 отримали поранення в результаті підриву туристичного автобуса в Єгипті.

“Як мінімум три в’єтнамських туриста і єгипетський гід були вбиті в п’ятницю, коли бомба, розташована на узбіччі дороги, підірвала туристичний автобус в Єгипті”, – цитує єгипетська газета “Аль-Ахрам” генерального прокурора країни Набіль Садека.

Згідно з його даними, ще 11 людей отримали поранення. Раніше влада Єгипту заявляла, що серед поранених – 10 в’єтнамських туристів і водій автобуса.

Н.Садек розпорядився про термінове розслідування вибуху і завершення звітів про розтині жертв теракту.

Він також наказав провести судово-медичну експертизу матеріалів, використаних для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Крім того, слідчі повинні вивчити кадри з камер відеоспостереження, розташованих в районі вибуху.

Як повідомлялося, туристичний автобус злетів у повітря в результаті вибуху бомби, встановленої на узбіччі дороги. Це сталося поблизу Каїра в місті Ель-Гіза, в районі якого знаходяться всесвітньо відомі єгипетські піраміди.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.