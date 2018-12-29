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Прощання року: хто покинув український бізнес в 2018-м

29.12.2018

Фото: pixabay

І хто вийшов на заміну

Mind вже писав про інвестиції, які зайшли в Україну в цьому році. Але 2018-й також запам’ятався кількома гучними «прощаниями». Топ-менеджери і чиновники залишали нагріті місця. Олігархи продавали свої частки в непрофільних бізнесах. Поки одні інвестори цікавилися об’єктами для вкладень, інші шукали, кому б продати свої українські активи.

Отже, пропонуємо згадати найбільш обговорювані відходи 2018 року і визначити, які з них справили найбільший резонанс.

 
1 місце. Петро Чернишов пішов з «Київстару»

Росіянин Петро Чернишов прийшов у компанію «Київстар» у 2014 році Carlsberg – і відразу почав епатувати публіку. Активно вів сторінку в соцмережі Facebook, відповідав на коментарі передплатників і безпосередньо спілкувався з абонентами – на противагу попередньому президенту і засновнику «Київстару» Ігор Литовченко, який «спілкування з народом» волів закриті тусовки політичної і бізнес-еліти. Після революції, на піку патріотичних настроїв у суспільстві, Чернишов заявив, що збирається відмовитися від російського громадянства і отримати українське. Топ-менеджери «Київстару» жартували, що з таким президентом компанії не потрібен піарник. При цьому висловлювання Чернишова часто були різкими, а його стиль управління спочатку наводив підлеглих в жах.

Через чотири роки бренд «Київстару» вже міцно асоціювався з Чернишовим. Але коли закінчився черговий контракт з менеджером, власник компанії, група Veon, прийняла рішення його не продовжувати. Петро Чернишов покинув компанію, а замість нього в «Київстар» прийшов Олександр Комаров, генеральний директор Beeline в Казахстані.

Є кілька версій, чому так сталося. Одна з них – керівництву Veon не сподобалася зайва прямолінійність Чернишова, яка була явне «не до лиця» керівнику такого рівня. А саме – вислів про те, що президент України порушив закон, коли своїм візитом перервав 4G-тендер. Інша версія свідчить, що фінансовий аудитор, якого керуюча компанія напередодні призначила в «Київстар», виявив порушення в компанії. Третя версія – Veon не зміг запропонувати умови, які влаштували б амбітного топ-менеджера.

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Як би там не було, догляд Петра Чернишова не залишився непоміченим. Як вважає засновник компанії IoT Ukraine Олег Стефанюк, він піде на користь компанії. «Самопіар для Чернишова був дуже важливий. Я впевнений, що рішення про зміну президента «Київстар» було вірним», – вважає він.

2 місце. Російські компанії залишають Україну

Протягом останніх чотирьох років російський бізнес поступово позбавлявся від активів в Україні. Деякі компанії самостійно приймали рішення про фактичної або формальної продажу, щоб уникнути санкцій і претензій з боку української влади. Одними з перших ринок покинули власники страхових компаній ІНКО ” та «Провідна», а також нафтової компанії «Лукойл». Деяким російським компаніям довелося піти, оскільки вони потрапили під заборону в Україні. Це, наприклад, розробник програмного забезпечення «Лабораторія Касперського» і «Яндекс».

У 2018 році процес відходу російських компаній продовжився. Підконтрольна бізнесменам з РФ Роману Абрамовичу, Олександру Абрамову та Олександру Фролову група Evraz продала свій останній актив в Україні – Дніпровський металургійний завод. Покупцем стала Senalior Investments, входить до групи DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Про припинення роботи в Україні також заявив російський банк ВТБ. Ще чотири роки тому він був одним з найсильніших в країні з активами, що перевищують 30 млрд грн. У 2017 році ВТБ разом з «дочками» інших російських банків – Ощадбанку та Зовнішекономбанку – потрапив під санкції України, але закривати відділення розпочав у 2018-м. В кінці листопада Нацбанк визнав ВТБ банкрутом, і це стало фінальною крапкою історії ВТБ в Україні.

3 місце. Дмитро Шимків пішов з АП

Коли Дмитро Шимків йшов з посади гендиректора «Майкрософт Україна» на держслужбу, він був сповнений рішучості. На посаді заступника голови Адміністрації президента він збирався будувати цифрове держава і взагалі позиціонував себе як «політика-технократа». Вже після перших тижнів стало зрозуміло, що робота в держорганах сильно відрізняється від роботи в бізнесі. Як описував це сам Шимків, в бізнесі вся команда працює заради спільної мети, а в держорганах часто відбувається навпаки – кожен тягне ковдру на себе, і будь-які ініціативи викликають опір.

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