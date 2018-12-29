У Берліні машина “влетіла” в натовп

Автомобіль зареєстрований на латвійських номерах.



У Берліні водій на автомобілі BMW вилетів на тротуар і збив п’ятеро людей. Про це повідомляє Bild у суботу, 29 грудня.

Зазначається, що інцидент стався рано вранці в районі Веддинг. Поліцейські затримали водія. За попередньою інформацією, він був п’яний. Автомобіль на латвійській реєстрації.

На опублікованих фотографіях з місця подій видно плями крові на землі. Відомо, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані. У свою чергу водій BMW не постраждав.



