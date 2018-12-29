Є в Росії ВВП. І навіть два.

Є в Росії ВВП (перший) – Володимир Володимирович Путін, президентом його називають. Президентом, правда, він став за рахунок того, що до виборів режим допустив тільки петрушок, схвалених в адміністрації того ж Путіна, та за рахунок масштабних фальсифікацій, тобто незаконно. Та й керівник він зовсім нікудишній, народ у бідності і злиднях животіє в більшості своїй, а ті, хто як сир у маслі катається, все як на підбір — попуЛизаторы або особливо наближені до двору.

ВВП-утін один такий у світі, ексклюзив пАнимаешь. Але пишатися їм не хочеться, та не виходить. Разом з тим є в Росії ще один ВВП (другий) – валовий внутрішній продукт. Таких ВВП у світі повно, штук 200, майже у кожній країні світу він є.

Ще у світі є МВФ – Міжнародний валютний фонд, дуже авторитетна організація для головного ліберала Росії – того самого, який перший ВВП, і для всіх його либерас.. або ліберал…, загалом зрозуміло. Так ось цей МВФ вимірює темпи зростання ВВП, це вже про другий ВВП мова, для всіх країн світу. За його вимірами ВВП Росії виріс в 2018 році на 1,7%. Близьку цифру 1,8% озвучує міністр економіки Орєшкін. Наш прогноз говорить… Прогноз у нього зазвичай, як пальцем в небо. Але тут, схоже, списав у МВФа. Так що це за цифра така 1,7%, багато це чи мало? Орєшкін переконує, що ситуація у нас в економіці хороша, зростання спостерігається. Вторить йому і міністр Силуанов – рік пройшов так, що гріх скаржитися. Досить позитивно про другому ВВП в грудні розповів нам і перший ВВП.

Можна звичайно повірити цій халві, але ми ж не ликом шиті. Тим більше, що перевірити не складно. Як я вже сказав, МВФ вважає, що темпи зростання ВВП для всіх країн, і можна порівняти. Так от, за його розрахунками світова економіка в цілому зросла в 2018 році на 3,7%, розвинені економіки в середньому на 2,4%, а економіки країн, що розвиваються, до яких в термінології МВФ відноситься і Росія, на 4,7%. Розвинені країни це зразок США, які, до речі, зросли на 2,9%! Все зрозуміло?

Якщо ж порівнювати Росію з такими партнерами по БРІКС, як Китай, де зростання на 6,6%, або Індією, де зростання на 7,3%, то на розум і зовсім приходить таке поняття, як карликовість. У Росії народ чомусь карликом перший ВВП кличе, але це вже я не знаю чому, зростання у нього цілком собі середній.

Так що не провели нас на полові Орєшкін з Сілуановим. Другий ВВП Росії, виходить, кривий і кульгавий, інвалід, коротше кажучи.

Закінчуючи з цифрами від МВФ, додам, що ще дві країни Брікс – Бразилії та Південної Африки ми по зростанню ВВП в 2018 році обігнали, але про це більш докладно і дуже барвисто вам розповість у своїй передачі ведучий Дмитро Кисельов. Я ж розповів про те, які темпи зростання ВВП зараз у країнах, де влада економікою і внутрішніми проблемами займається, забезпечує інвестиції, працює на національні інтереси, а не на свою кишеню.

Висновок з усього цього очевидна — другий російський ВВП це відображення першого російського ВВП. Чи потрібно Росії таке убоге дзеркало? Відповідь для більшості росіян вже зрозумілий.