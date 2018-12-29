Викриття міфів любителів СРСР.

Читачі часто мене питають — звідки це ти, Максиме, береш всі ці історії любителів СРСР, про яких часто згадуєш в публікаціях та коментарях? Мовляв ніхто в здоровому глузді не може хвалити совок, хіба що по п’яні згадуючи свою молодість — часи, коли трава була зеленішою, і вода мокро, і сонце яскравіше, та й люди навколо були якось солідніше — а зараз куди не глянеш, так кругом соплива молодь.

Насправді в інтернеті існує безліч спеціальних форумів, сайтів, груп ВК і фейсбуці, а також твіттер-акаунтів, де зустрічаються любителі СРСР і діляться один з одним спогадами. “Спогади” складаються головним чином з міфів і фейків — які, немов з оповідання Борхеса “Тлін, Укбар, Орбіс Терциус” самі по собі вже перетворилися в окрему реальність, яка існує лише в головах шанувальників СРСР. Ця вигадана реальність не має нічого спільного із справжньою радянською дійсністю — і тим не менше є дуже живучою і стійкою, і в незмінному вигляді кочує з форуму на форум.

Ситуація чимось нагадує рольові ігри толкієністів — там теж є вигаданий світ зі своїми законами, правилами та внутрішніми відносинами між героями — з тією лише різницею, що толкієністи усвідомлюють вигаданість свого світу, а любителі СРСР здебільшого на повному серйозі вважають, що вивчають “правдиву історію”.

Чому так відбувається і для чого все це потрібно? Відповідь на це питання надзвичайно простий — країна, яка не має ніяких досягнень в сьогоденні і зі страхом дивиться в примарне майбутнє — починає відчайдушно хапатися за минуле. А якщо і в минулому пишатися нічим — то його завжди можна придумати, вибудувати на основі тих чи інших історичних декорацій. Так, це виглядає смішно і безглуздо — але миші вперто продовжують їсти цей кактус.

У сьогоднішньому пості я вам наочно покажу приклади забавних міфів любителів СРСР, ну і викрию їх звичайно ж. Обов’язково заходьте під кат, пишіть в коментарях вашу думку, ну і додаватися в друзі не забувайте)

1. Міф про найсмачніший морозиві.

У чому секрет неповторного смаку радянського морозива — як би питає нас анонімний автор, як би запитує. І тут же дає відповідь — вся справа в найжорстокішому Гостя, який був одним з найжорсткіших у світі. Мабуть, кожного порушника чарівного радянського Госту відразу ж садили у в’язницю, і добра третина з чотирьох мільйонів доносів, написаних радянськими громадянами, стосувалася недобросовісного дотримання цього Госту.

Насправді ж секрет “неповторного радянського смаку морозива” надзвичайно простий — воно просто виділялося своїм смаком серед решти убогої їжі — единсвтенную конкуренцію радянському морозиву становили бурульки. Крім того, саме радянське морозиво не було насправді ніяким “радянським” — його рецепт, технології і навіть обладнання для виробництва в СРСР привіз Анастас Мікоян — це сталося в 1936 році. Так що, фанат СРСР, пам’ятай — нахвалюючи найкраще в світі радянське морозиво, ти ллєш воду на млин американських акул капіталізму.

2. Міф про відсутність злочинності.

Цей міф чомусь завжди ретранслюється в одному і тому ж вигляді — нібито все в СРСР зберігали ключі під дверним килимком, і злодійства в країні не було взагалі. Тут, звичайно, можна пожартувати про те, що у жебраків і красти-то нема чого (що, в принципі, буде правдою), але цікавіше інше — то що твердження про нібито “відсутність злочинності” в совку — є пряма брехня.

За підсумками 1980-х років СРСР посідав п’яте місце в світі за поширеністю вбивств — за цим параметром він перевершував розвинені європейські країни більш ніж у 12 разів. Також СРСР завжди був одним з лідерів по найбільшій кількості зґвалтувань — тільки в 1989 році і лише в РРФСР було зареєстровано аж 14,6 тисяч подібних злочинів, що набагато перевищує той же показник у розвинених країнах. Величезна частина всіх цих тяжких злочинів відбувалася в стані алкогольного сп’яніння — що не було характерним для розвинених країн і було чисто совковим наслідком споювання населення. Про радянських маніяків я вже все розповів ось тут.

Ну і як вишеньки на торті — СРСР був у світових лідерах за кількістю ув’язнених, причому це стосувалося не тільки сталінських років з ГУЛАГом, але і більш пізніх часів — наприклад, в 1986 році на 100 тисяч населення було цілих 846 ув’язнених, що набагато перевищує той же показник у розвинених країнах. А так да, ключі під килимком лежали.

3. Міф про радянську моді.

Теж дуже смішний міф про те, що в СРСР нібито існувала якась там своя окрема “мода”. Ніякої “радянської моди” не було ні в п’ятдесяті, ні в сімдесяті, ні у вісімдесяті роки — радянські громадяни просто копіювали, як могли, загальносвітові західні тенденції в моді (здебільшого — європейські і американські) — перешивая одяг під картинки з каталогу “Бурда”.

Автор пише ще про якісь “індивідуальні особливості” — ось про них-то і варто згадати детальніше. “Індивідуальні особливості” совкової моди полягали в тому, що для того, щоб модно одягнутися, радянському громадянину потрібно було звертатися до фарцовщикам — часто з ризиком для кар’єри (так як така поведінка вважалося “негідним”) і віддаючи величезні гроші. Нещасні джинси “Монтана” в сімдесяті роки в СРСР коштували у фарцовщиків 200-250 рублів — практично дві середні зарплати, гроші на них збиралися місяцями, якщо не роками. Ось такими так сказати “індивідуальними особливостями” обросла радянська мода.

4. Міф про радянських автомобілях.

Ось це мабуть саме смішне. Нібито в “відлига” прості радянські громадяни могли купити собі за ЗІЛ-111. До речі, що це раптом про “відлига” згадали, від чого це відтавали і “оттеплялись”, якщо в країні все так добре було, і навіть морозиво робилося з жорстоким ГОСТам? І чого це ЗІЛ мусили “купувати” — його даром всім роздавали по три штуки, а якщо разобъешь всі три або наприклад попільничка засмітиться в одному з них — так ще десять зверху датут безкоштовно, комунізм адже майже настав.

А якщо серйозно — то пересічній радянській людині придбати персональний автомобіль було надзвичайно складно. Потрібно було відстояти так звану “черга” (яка нерідко тяглася 10-15 років), зібрати суму грошей (космічну по відношенню до зарплат), та ще й отримати принизливо так зване “дозвіл” — мовляв, влада не проти, що ви купите собі автомобіль. Про це я докладно писав ось в цьому пості і навіть наводив там фото документа-разрешешения.

Ну і як все тієї ж <s>вишеньці на торті</s> мармеладкі на тістечку — на знімку зображений ЗІЛ-111, це радянський автомобіль вищого класу, який випускався з кузовами “довгобазовий седан”, “лімузин” і “фаетон” — всього з 1958 по 1967 роки було випущено лише 112 автомобілів, включаючи всі модифікації. До речі, охоче вірю, що ті 112 радянських номенклатурників, які стали власниками цих автомобілів “відлига” — отримали їх без жодних зусиль, а може бути навіть абсолютно безкоштовно — за рахунок трудового народу.

5. Міф про радянських технологіях.

Ні, я не можу — це напевно ще смішніше, ніж роздаються всім направо і наліво Зіли-111. Нібито в СРСР був винайдений якийсь там “мобільний телефон” — у якості доказу показується якась коробочка з зменшеним диском від радянського телефону-автомата.

Хочу нагадати, що мобільний телефон — це не шайтан-коробочка-мана з проводами і гвинтиками, а ціла технологія передачі даних, що включає стільники, підстанції і інше, і власне телефонний апарат в якій займає отсилы кілька відсотків. Нічого цього в СРСР не було, як вірно помітили в твіттері — “і через якого оператора був совешен перший дзвінок по цій мобіле, за USSR-Mobile” чи може бути “КПРС-Wireless?”.

Гірка правда полягає в тому, що в совку не те що мобільних — а і звичайні телефони були далеко не у всіх. У нас в мінській квартирі телефон з’явився лише в кінці вісімдесятих років, а в квартирі у бабусі був так званий “спарений телефон” — один на двох з сусідами. Піднімаєш трубку — а там сусіди говорять, значить треба покласти і почекати, поки вони закінчать — і тільки потім дзвонити. Ось вони — реальні радянські телефонні технології.

І так, реальний перший діючий мобільний телефон (точніше, пристрій, що працює за тими ж принципами) з’явився в 1946 році в компанії Моторола, чиї розробки відомі і сьогодні. Про радянських “експериментальних телефонах” невідомо нічого, крім каламутних фотографій з “Науки і життя” і вигадок про те, що ми вже на самому порозі винаходу і ось-ось щось винайдемо.

6. Міф про дружбу народів.

Це так смішно, що навіть сумно. Хочу нагадати анонімному авторові, що в СРСР про національності не замислювалися — їх вказували в паспорті. Саме “паспортна національність”, яка, як тавро, ставилося на людину радянською державою — була у багатьох випадках крахом професійної і життєвої кар’єри — так як наприклад існувала заборона на отримання євреями тих чи інших спеицальностей. У народі це було широко відомо і ходило під назвою “не взяли через п’ятого пункту” — саме під пунктом номер п’ять вказувалася національність у паспорті.

В совку існувало безліч побутових конфліктів на національному грунті і повсюдний побутовий антисемітизм — очей радянських людей був вкаменували “визначення єврея” за формою носа або ступеня курчавості волосся, і такі люди часто ставали об’єктами цькування. Заради інтересу попитайте у знайомих євреїв, від чого саме вони або їх батьки втекли з СРСР після того, як це стало можливим.

Нарешті, радянська “дружба народів” була відмінно видно в радянській армії — де все тут же розбивалися на “земляцтва”, “свояцтва” та інші ворогуючі між собою групи. Вірмени не любили азербайджанців, кавказці намагалися підім’яти під себе слов’ян, і всі дружно не любили москвичів — це реалії совкової армії аж до останніх днів Союзу.

7. Міф про повагу.

Вважати неприязнь і небажання будь-яких контактів якимось там “повагою” може лише той, хто виріс в трагічній родині, де батько бив матір — саме в таких сім’ях народжуються міфи в стилі “б’є, значить любить”, “б’є, значить поважає” та інше подібне — просто тому, що без такого міфотворчості навколишня дійсність була б зовсім вже страшною і безвихідною, так влаштовані компенсаторні функції свідомості. Пізніше таке міфологічне бачення світу переноситься і на відносини між країнами.

Ставлення розвинених країн до СРСР можна охарактериховать фрази “бридливе презирство і жалість”. З бридливим презирством ставилися до комуністичним властям (верхівка яких складалася, в основному, суцільно з вбивць і брехунів), а з жалістю — до обдуреному і обираемому ними народу. СРСР намагалися не дратувати, так як у того було ядерну зброю і неадекватні люди у владі, але нікому і в голову не приходило вважати це “повагою”.

Загалом, ситуація нагадувала ту, як якщо до вас у темному під’їзді подкатит п’яний амбал з ножем і, дихаючи часниковим перегаром в обличчя, запитає — “ти мене поважаєш?” Думаю, ви не будете сперечатися з ним, і провокувати конфлікт — простіше сказати “поважаю” і піти своєю дорогою. Але ж ніхто не буде вважати це справжнім повагою…

Такі справи. Як бачите — описувані мною любителі СРСР дійсно існують і з завзятістю, гідною кращого застосування, поширюють свої міфи.