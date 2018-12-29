“Люди вже не “нова нафта”, а “коктейль Молотова”

Економіст Микита Кричевський: в 2019-му нас чекають саботаж влади і полум’я масового невдоволення

Знакове явище, що минає — рассакрализация Володимира Путіна. Ще недавно більшої частини суспільства він представлявся кремлівським небожителем, а на листопад цього року, за замірами «Левада-Центру», більше 60% росіян вважали, що президент несе повну відповідальність за проблеми країни, ще більше 20% покладали на нього часткову відповідальність. Разом — 80 з гаком відсотків, максимум за весь час досліджень.

Причини розчарування зрозумілі: пенсійна реформа, погіршення податкової та тарифної навантаження, зростання цін, подальше збідніння населення, відчуття надмірного майнового розшарування. У той час як глава держави радіє успішним випробуванням «диво-ракети» «Авангард», громадяни демонструють запит на миролюбну зовнішню політику, соціальну справедливість, рівність усіх перед законом, на зміни і нових лідерів. Майже всі говорять, що більше не покладаються на допомогу держави і розраховують тільки на себе.

Передноворічне падіння нафтових цін і курсу рубля — сигнал до того, що наступний рік не буде легше. Багато фахівців вважають, що проблеми не тільки у Росії — весь світ підходить до чергової глобальної економічної кризи. І це означає, що період оформився відчуження російського народу від влади зміниться інтенсивним накопиченням озлобленості.

Озираємося на рік і заглядаємо в майбутнє разом з відомим економістом Микитою Кричевським.

«Добрих слів для президента і уряду не залишилося»

— Микита Олександрович, які події та тенденції, що минає в соціально-економічній сфері ви вважаєте найважливішими?

— Підвищення пенсійного віку. Це вододіл, який буде негативно впливати на становище в країні протягом невизначено довгого часу. В ситуації, коли, з одного боку, грошей у федеральному бюджеті та Пенсійному фонді (якщо оптимізувати наявні пільги) достатньо, а, з іншого боку, багато експертів знають, що підвищення переслідувало мету приховати масштабне розкрадання пенсійних накопичень. Підвищення пенсійного віку стало черговим владних лицемірством. Ось що найстрашніше.

Під час поїздок по регіонах, спілкуючись зі студентами, чиновниками, підприємцями, я бачу, що до підвищення всі вони підтримували президента і уряд, а після підвищення добрих слів у них практично не залишилося.

«Реформа» завдала подвійного удару по нашому менталітету. По-перше, народ не розуміє, чому ми так пишаємося радянським минулим, першим польотом у космос, наукою, культурою і так далі і одночасно влада відкидає соціальні досягнення радянського періоду. Низький пенсійний вік завжди подавався як перевагу соціалістичної системи над капіталістичною. По-друге, в духовній природі російської людини закладена мрія про блаженстві, райське життя. У стародавні часи це був потойбічний рай. В радянській історії це був комунізм чи рай за життя. В новітні часи це вихід на пенсію, коли країна буде вам платити за минулі заслуги. Народ не усвідомлює це, вважаючи, що половина населення не доживе, що влада знову обдурить, і порівнює з Китаєм, де пенсія підвищується, а пенсійний вік — немає.

Ось це стало головним негативним підсумком у соціально-економічній сфері. Причому не тільки в 2018 році, але і за всі 19 років правління Путіна. Навіть монетизація пільг та економічні кризи так не вражали російський менталітет. Можна все що завгодно пропонувати російській людині: потерпіти, затягнути пояси, — але не можна посягати на основи системи цінностей. Однак це відбулося, після чого влада вирішила, що тепер взагалі нема чого соромитися, і перейшла до іншим асоціальним дій. До підвищення ПДВ, до зростання цін на бензин (точніше, до їх заморожування до весни) на тлі обвалу нафтового ринку, до оподаткування самозайнятих, до передачі американцям «Русала» під зовнішнє управління…

Наприклад, у Податковий кодекс внесено поправки, що стосуються продажу майна російських громадян-нерезидентів, більшу частину часу проживають за межами країни. З наступного року при продажу нерухомості в Росії вони не будуть платити нинішні 30% прибуткового податку і прирівнюються до нам, простим смертним. Зрозуміло, що біжать з Росії в основному шахраї і казнокради. У них залишається дуже недешева нерухомість. Ціна хорошої квартири в столиці — від мільйона доларів. А заміська нерухомість в Підмосков’ї оцінюється і в 100-300 мільйонів рублів, і в мільярд, а то й більше. І ось з цих мільйонів-мільярдів нерезиденти, що залишаються російськими громадянами, які не будуть платити нічого, правда, в тому випадку (як і ми), якщо володіють нерухомістю більше п’яти років або отримали її в спадок і володіють більше трьох років. Про це мовчок, хоча поправки були прийняті ще 15 листопада, в один день з законом про самозайнятих.

Непрямим підтвердженням того, що влада втратила всякий сором, стало моє вигнання з радіостанції «Вести ФМ», де я вів передачу «Тиждень в цифрах». Популярна, рейтингова програма була закрита, а архів ефірів вичищений. Півтора року я закликав можновладців до совісті. Восени стало зрозуміло, що в совісті вони більше не потребують.

Я сам був прихильником підвищення пенсійного віку, але пропонував робити це принципово по-іншому. Необхідні дослідження, наскільки виросла здорова тривалість життя. Однак ніяких замірів проведено не було, замість них — 65 років і 63 роки. Чому, скажімо, 63 для жінок? Це що, час «вигорання» їх здоровою працездатності, звідки ці дані? А потім раптом 60. З чого раптом? «Від балди»?

Підвищення пенсійного віку за рівнем негативу можна порівняти з можливою передачею Курив. Тема повернення Курил Японії і підвищення віку виходу на пенсію — це теми сакральних цінностей народу. Що до Курив, то Росія для російської людини — це країна, дана згори, «збережена Богом рідна земля», і віддавати шматок навіть самої непридатною для проживання частини Батьківщини не можна категорично.

«Кардинальна зміна владної конфігурації відбудеться в середині 20-х років»

— Зупинимося на темі самозайнятих. Який сенс у законі про їх оподаткування?

— На мій погляд, головне в цьому законі те, що чиновники отримали можливість легалізувати свої доходи. Підпункт 4 пункту 2 статті 6 виглядає так: не визнаються об’єктом оподаткування доходи державних і муніципальних службовців, за винятком доходів від здачі в оренду або найм житлових приміщень. Механізм легалізації. Чиновники здають свою нерухомість в оренду, після чого спокійно декларують дохід. В законі є обмеження по сумі, але, по-перше, воно може бути в будь-який момент переглянуто, а по-друге, легалізація не те щоб 200 тисяч рублів на місяць (так в законі), але навіть однієї копійки неясного, корупційного походження — це вже злочин. За підсумками 2019 року доходи багатьох чиновників різко зростуть [від здачі нерухомості в оренду], проте податок на ці доходи складе 13% (якщо б їх обкладали ПДФО — прим. ред.), а 4% (така ставка податку на доходи самозайнятих — прим. ред.).

Далі, у першій редакції закону до категорії самозайнятих під ставку податку в 4% підпадали нотаріуси, адвокати, оцінювачі, дизайнери, юристи, аудитори. Усі, хто займався приватною практикою. У підсумковій редакції виключили оцінювачів, нотаріусів та інші категорії, але чомусь забули, наприклад, про аудиторів. Тобто виключені категорії раніше повинні платити 13% плюс певні страхові внески, але аудитори зможуть реєструватися як самозайняті, сплачувати 4% і взагалі ні про що не думати. Це до питання про опрацьованості законопроекту, про мету, заради якої він був прийнятий. Це чергове лицемірство або брехня, прикривалося чеснотою, і знову «на прохання трудящих».

— А з чиєї прохання збільшили ПДВ?

— На прохання сировинних експортерів. ПДВ з експорту підлягає відшкодуванню з бюджету. Той, хто в кінці ланцюжка сплачує ПДВ, а це кінцевий експортер, той, відповідно, і подає документи на повернення. Чому саме сировинні експортери? Тому що у нас більше 80% експортерів — це постачальники сировини та продуктів його первинної переробки. При цьому підвищення ПДВ срикошетило по всьому суспільству. Причому за фактом ПДВ підвищується не на 2%, а на 11% – ставка податку складала 18% — стає 20%. Тобто [в сумі виплат] ПДВ зростає якраз на 11%.

Через кілька тижнів ми зіткнемося з різкою реакцією соціуму на нові ціни в магазинах. Стверджується, що ціни на базові продукти харчування залишаться колишніми. Але ми ж розуміємо, що є оренда, логістика, ЖКГ, супутні послуги — скрізь відбудеться зростання, який позначиться на кінцевих цінах. При цьому зросте ціна і на промислові товари, що також позначиться на продовольстві. А всі витрати сплатити споживач, тобто люди.

— Ймовірно, сировинники «відбивають» наслідки західних санкцій? Наскільки, на вашу думку, став болючим для правлячої групи «кремлівський доповідь» Мінфіну США?

— Я б розділив весь великий бізнес на три групи. Перші — це держкомпанії. Вони працюють у тісному контакті з владою і ні в чому не потребують. Другі — це великий олігархічний бізнес, який дружить з владою і постійно підлаштовується під змінювані правила гри. І треті — це ті, хто або вже потрапили під первинні або вторинні санкції, або потраплять під них найближчим часом.

Третя група — це поки приховані противники влади. Хто це такі? Це металурги, наприклад, «Северсталь» або Новолипецький меткомбінат, це приватні банки, той же «Альфа-банк», докладає титанічних зусиль, щоб не потрапити під санкції, це власники торговельних мереж, інші бізнесмени рангом нижче, відчувають все більше проблем, наприклад з вкладенням коштів за кордоном. Всі ці добродії із задоволенням візьмуть участь у бузі, якщо у них не буде інших варіантів. Наприклад, підтримають опозиційні центри впливу. Але ніяких прямих «контрреволюційних» дій не буде.

І потім, Росія — це країна палацових переворотів, незважаючи на те, що в XX столітті у нас було відразу кілька революцій. У будь-якому випадку кардинальна зміна владної конфігурації, на мою думку, станеться після того, як завершиться трансфер влади, тобто в середині 20-х років.

— Приклад: Дмитро Медведєв розпорядився виділити 10 мільярдів рублів на стратегічні закупівлі алюмінію. Лояльність «капітанів бізнесу» купується на кошти, які могли бути спрямовані на соціальні потреби?

— Лояльність тут ні при чому. Ті ж Дерипаска, Авен або Мордашов з Лісіним і без того лояльні. Тут важливий сам факт підтримки. Хоча є й інші заходи прямої і непрямої підтримки — наприклад, той же ПДВ, що відшкодовується з бюджету експортерам, і щорічна сума давно перевалила за 2 трильйони рублів.

Що ми бачимо, так це пролонгацію неформального договору між владою і найбільшими олігархами. Ніяких інших реальних причин для підвищення ПДВ я не бачу. У нас величезний бюджетний профіцит, податковий маневр [в нафтовій галузі] в цьому році принесе близько 3 трильйонів рублів, тоді як раніше зібралися за шість років зібрати всього 1,6 трильйона. Але експортерам дано сигнал, що влада зацікавлена в продовженні стабільності відносин.

— А як же «список Білоусова», який так стурбував наших мільярдерів? У цьому році вперше за довгі роки від бізнесу відверто і прямо вимагали поділитися прибутками і вкластися в пріоритетні проекти.

— Це означає, що податкове навантаження на нафтовиків була в рази вище тієї частки, яку відправляли в бюджет «незалежні» металурги. Вони платили в рази менше в порівнянні з тією ж «Роснефтью». Білоусова це, природно, напружило, і він, може бути, сам, а може, з чиєї подачі вирішив встановити новий статус-кво серед експортерів. Домовилися, що це будуть вкладення в пріоритетні проекти.

І тут я, до речі, на стороні Білоусова. Для прикладу: та ж «Роснефть» вкладає величезні гроші в суднобудівний проект «Зірка» на Далекому Сході. Це дійсно унікальний кластер важкого суднобудування, принципово важливий з точки зору відновлення транспортного коридору «Північного морського шляху». А інші що? Розвивають туроператорів, будують елітні медичні комплекси, патронують недоступні простому люду заміські резиденції, спонсорують виставки сучасного мистецтва.

«Тепер буде так: дай грошей та відчепися»

— Якщо падіння нафтових цін продовжиться, держбюджет, можливо, постраждає не сильно: на допомогу йому прийде подешевшав рубль. Постраждають бюджети громадян і сімей. Як ви думаєте — в цьому випадку держава прийде на допомогу людям, розщедриться на соціальну підтримку або громадяни будуть зводити кінці з кінцями самостійно?

— Негатив привнесуть не стільки ціни на нафту, нічого катастрофічного не станеться, скільки нові санкції, а головне — деструктивні дії уряду. Безумовно, доведеться підвищувати зарплати, допомоги і, можливо, пенсії. Але це буде представлено як перші успіхи тих самих нацпроектів.

— Нацпроекти — це продекларированная програма поточного президентського терміну Володимира Путіна. Наскільки вона вірна і реалістична?

— Будь-яка національна стратегія повинна базуватися на національному менталітеті. Візьмемо, наприклад, нацпроект «Демографія». Стосовно до сім’ї російська система цінностей завжди була пов’язана, в першу чергу, зі своїм дахом над головою, не з орендою, а з власністю. Маткапитал — це здорово. Але він не вирішує головної проблеми.

Головна проблема — це власне житло, вірніше, його відсутність. Починати треба не з пільгової ставки по іпотеці, а з її погашення за рахунок бюджету при народженні другої або третьої дитини — на 25, 50, на всі 100%. Уряд право, коли говорить, що найбідніші сім’ї — це сім’ї з двома дітьми. І тут же пропонує «біднякам» пільгову іпотеку. Так ці сім’ї і так бідні: матусі, як правило, не працюють, плюс витрати на догляд за малюками, дошкільну освіту, медицину. У Радянському Союзі ця проблема частково вирішувалася за рахунок старшого покоління, бабусь і дідусів. Але з цього року [із-за підвищення пенсійного віку] ця можливість зникла. Хоча догляд за онуками за умови нехитрих змін у законах можна зараховувати до страхового стажу, сплачуючи пенсійні внески за бабусь і дідусів з бюджету.

І ще про сім’ю і менталітеті. Сто років тому видатний російський економіст Олександр Чаянов показав, що російська людина починає працювати, коли у нього в родині з’являються нові їдці, в першу чергу діти. За сто років нічого не змінилося: ми починаємо працювати інтенсивніше, коли постає завдання підняти на ноги підростаюче покоління. На Заході практика принципово інша: там при збільшенні числа їдців сума доходів залишається колишньою, а споживання знижується. У нас збільшення числа дітей — це мотив для підвищення продуктивності праці, отже, збільшення продуктивності і зростання ВВП.

Погашати частину або всю іпотеку можна було б за допомогою держбанків за рахунок Фонду національного добробуту (який формується з нафтогазових надприбутків держави — прим. ред.). Проміжний варіант — видача іпотеки під 0%. Або, скажімо, під 1% на банківський супровід.

— На початку нашої розмови ви сказали про страшний негатив, з яким суспільство зустріло підвищення пенсійного віку. У чому буде полягати негативна реакція? Люди масово вийдуть проти влади на площі, як у Парижі? Чи будуть голосувати проти влади, її кандидатів?

— Люди втратили довіру до держави, ми побачимо саботаж дій влади. Тепер буде так: дай грошей і відстань. Населення вже зараз проявляє соціальну апатію і заперечує будь-яку ініціативу влади, якою б гарною вона не була. Як після Кривавого неділі 9 січня 1905 року: які б кроки влада після робила, а робила вона багато хорошого (наприклад, припинила гоніння на старообрядців, посилила соціальний захист трудящих, скликала Державну Думу), Микола II так і не зміг отямитися від крові.

Ось і сьогодні, які б хороші кроки робила влада, вона не зможе змусити людей забути підвищення пенсійного віку. Спроби Кремля зберегти спокій в територіях точковим вливанням грошей або відволіканням уваги «пряниками» типу скасування ГЛОНАССа для «праворулек» в 2019 році вже не пройдуть. Ймовірно, невдоволення нагло запалає масово. Люди — не «нова нафта», люди — «коктейль Молотова». Не в традиціях держави включати задню швидкість, але Кремлю доведеться задуматися про менталітет.

Коли генеральний секретар ЦК КПРС Юрій Андропов сказав: «Ми не знаємо суспільство, яке побудували». Начебто формували «нову історичну спільність людей — радянський народ», а вийшло щось малозрозуміле. Андропов, сам того не бажаючи, виявився провидцем: не минуло й 10 років, як СРСР не стало. Я не проводжу ніяких аналогій, але вже зараз очевидно, що нинішня зростаюча нестабільність призведе до кардинальних змін у всьому російському суспільстві.

Нафта у нас, як відомо, залягає глибоко, і щоб її здобути, потрібні великі зусилля. Плюс до цього нафта одного разу буде викачана без залишку. І коли ми говоримо про «нову нафти», то повинні доводити цю думку до логічного завершення: що буде, коли не тільки традиційна, але і «нова нафта» закінчиться? Росіяни вимруть, зникнуть? Ні, але життя буде іншою. Який? На це питання сьогодні ніхто не зможе відповісти.