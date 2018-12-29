ЗМІ розкрили схему отримання землі в Києві під будівництво висотки

Отримати безкарно і недорого землю під будівництво багатоповерхового будинку можна за чотири кроки. Як повідомляється в розслідуванні видання «Наші гроші», для цього необхідно придбати розвалюється комунальний будинок, орендувати землю навколо нього, знести його і побудувати висотку.

«Тут є, правда, одна проблема: треба відсікти інших конкурентів. Вирішується вона так: треба знайти чиновника, який виставить на аукціон будинок з таким ділянкою, на якій можна будувати житло. Тобто з землею, яка нікому не потрібна. Ти без конкуренції виграєш аукціон, а відразу після цього чиновник змінює функціональне призначення землі. Ти будуєш будинок, збираєш гроші і матеріально дякуєш всіх причетних», – розповіли журналісти.

Також вони призвели один зі свіжих прикладів такої схеми – ділянка на вул. Військовий проїзд, 6 — колишні землі «Київводоканалу» в Центральному історичному ареалі Києва.

У 2017 році ТОВ «Будавиа Інвестмент» купило тут з аукціону комунальне приміщення в 1415 кв. м, земля навколо — 1,53 га.

«Оскільки на цих землях можна було зводити тільки громадські будівлі, то і аукціонні ціни були невисокими. «Будавиа Інвестмент» купив приміщення по 25,69 млн грн. Нормативна оцінка ділянки (1,53 га), на якій вони знаходяться – 89,16 млн грн. Про ринкової вартості навіть не згадуємо», – пишуть журналісти.

Пізніше Київрада затвердила детальний план території (ДПТ) в Печерському районі столиці на 93,83 га. Представники громадськості протестували проти його прийняття, підкреслюючи, що ДПТ суперечить генплану передбачає збільшення щільності населення майже вдвічі. Але, незважаючи на заборони в генплані, який дозволяє тут тільки громадську забудову, депутати своїм ДПТ дали зелене світло житловим висоткам.

Тоді ж Київрада передала компанії «Будавиа Інвестмент» в оренду на 25 років 1,53 га для експлуатації будівель громадської забудови на Військовому проїзді, 6. А потім видав нове рішення, згідно з яким «Будавиа інвестмент» одержало цю ж ділянку, але вже на 10 років для будівництва житлово-офісного комплексу з паркінгами. Після чого Міністерство культури погодило компанії історико-містобудівні обґрунтування.

«Таким же способом депутати підтримали ще одну фірму — ТОВ «Честнат Хол», яке на сусідній ділянці в 1,88 га ще в 2016 році теж придбало собі будиночок. Так що незабаром на чергових трьох гектарах Києва виросте ліс висоток. Причому землю під цю інсталяцію забудовники отримали практично задарма… А скасувати ці незаконні ДПТ складно. Тому що після нового «Закону про прокуратуру» суди масово відмовляють прокурорам у позовах. Не їх, мовляв, прихід. І хто б то подавав в суд, якщо і депутатська більшість, і Генпрокуратура — це все плоди однієї політичної сили», – констатує ЗМІ.

Раніше повідомляв, що депутати Дніпровського міськрада взяли понад 200 земельних рішень. Частина з них стосувалася передачі у власність городян ділянок в районі елітної забудови – по вулиці Дежньова у Самарському районі, недалеко від Свято-Миколаївської церкви і вулиці Марії Ярової.