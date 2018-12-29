Гладковський приховує, кому передав свій бізнес — НАПК

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, бізнес-партнер глави держави Олег Гладковський не надає інформацію, кому передав свій бізнес в управління, а саме ТОВ «Оушн Інвест» і ТОВ «Эрай-систем лімітед». Про це йдеться у відповіді НАПК на запит голови експертної організації StateWatch Гліба Канівського, пише «Економічна правда».

«Будь-яких повідомлень від Гладковського О. В. з початку діяльності Національного агентства не надходило, тому Національне агентство не має інформації про те, кому він передав належні йому корпоративні права», — сказано в документі.

Антикорупціонери підкреслюють, що Гладковський повинен був передати належні йому корпоративні права у відповідності зі старою редакцією закону «Про засади запобігання і протидії корупції», яка діяла на момент призначення Гладковського на посаду в лютому 2015 року.

У свою чергу сам президент Петро Порошенко, відзначають в НАПК, повідомив агентству інформацію про передачу власного бізнесу в управління, незважаючи на те, що став президентом ще в 2014 році.

«Зокрема, Порошенко вказав себе кінцевим бенефіціаром фірми Гладковського «Эрай-систем лімітед» в декларації за минулий рік», – додають в НАПК.

У той же час, за даними Канівського, «Оушн Інвест» Гладковського знаходиться серед засновників компанії «Ф’южн Капітал Партнерз», яка управляє частиною активів самого Порошенка.

Нещодавно повідомляв, що компанія Rothschild, яка керує і управляє трастом корпорацією Roshen, вирішила вперше перерахувати дивіденди Порошенко.

А корпорація Гладковського достроково виконала контракт на виготовлення і поставку санітарних автомобілів «Богдан 2251» Збройними силами України.

Нещодавно стало відомо, що «Богдан Моторс» закуповує двигуни у Псковського електромашинобудівного заводу, який також виробляє обладнання для російський військової техніки.