Німеччина побудує тунель в Данію

Шлях з Копенгагена в Гамбург скоротиться в чотири рази



Влада Німеччини схвалила план будівництва підводного тунелю в Данію вартістю понад $8 млрд, повідомляє Reuters.

Дозвіл на підписання контракту видав Мінтранс німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн. У датської будівельної компанії Femern A/S є 14 днів на вивчення документів.

Тунель повинен пройти під дном протоки Ферман-Бельт і з’єднати датський острів Лолланн з німецьким островом Фемарн. Тунель буде називатися Fehmarnbelt, його довжина складе 19 км.

Всередині тунелю планується побудувати чотирисмугову дорогу і залізницю.

Завдяки тунелю шлях з Копенгагена в Гамбург, займає близько 4 годин, може скоротитися до години. Проект реалізують за рахунок позик, отриманих під гарантії уряду Данії. Також частину фінансування надійде з бюджету Євросоюзу. Будівництво планується завершити до 2024 року.