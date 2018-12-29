Усманов планує запустити AliExpress Russia в 2019 році

Співвласник USM Holdings Алішер Усманов в інтерв’ю телеканалу «Росія-24» повідомив, що AliExpress Russia, яка є спільним підприємством РФПІ, Alibaba Group, «Мегафон» і Mail.ru в області e-commerce, знаходиться на фінальній стадії узгодження і запрацює на початку 2019 року.

«Виходячи з тієї інформації, якою я володію, ми на фініші. Я думаю, що вже в наступному році це підприємство почне діяти, ми дуже на це сподіваємося», — сказав Усманов (цитата по ТАСС).

Усманов є найбільшим акціонером холдингу USM, який контролює виробника залізорудної продукції «Металоінвест» і стільникового оператора «Мегафон». Холдинг Усманова також є співвласником інтернет-компанії Mail.ru Group через спільне підприємство з «Мегафоном» і Газпромбанком. При цьому контроль над часткою в USM Mail.ru Group належить керівництву інтернет-компанії.

Він зазначив, що для завершення угоди необхідно забезпечити дотримання кількох умов, які передбачали створення альянсу. По-перше, організувати технологічну безпеку російськими ресурсами, по-друге, надати можливість використання технологій компанії Alibaba в Росії. Крім того, Він відзначив необхідність знаходження серверів СП на території РФ.

Співвласник холдингу USM також додав, що ще два технологічних пункту вже знаходяться в стадії фінального узгодження.

У вересні 2018 року Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафон» і Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) оголосили про стратегічне партнерство, в рамках якого буде створено найбільше спільне підприємство в області соціальної комерції в Росії і країнах СНД під назвою AliExpress Russia. Китайська Alibaba Group внесе в СП поточний бізнес AliExpress в Росії і російську частину майданчика Tmall, а також буде в майбутньому інвестувати в СП.

В свою чергу Mail.ru Group вкладе в СП маркетплейс для продажу китайських товарів Pandao, грошові кошти та дистрибуцію в форматі інтеграції з продуктами Mail.ru Group.

«Мегафон» продасть Alibaba Group свої 10% Mail.ru Group, отримавши натомість частку в AliExpress Russia.

Раніше повідомлялося, що закрити угоду планується в I кварталі 2019 року. В результаті власниками AliExpress Russia стануть Alibaba Group (48%), «Мегафон» (24%), Mail.ru Group (15%) і РФПІ (13%). Таким чином, російські гравці сумарно отримують 52% в СП.