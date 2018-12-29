Приниження власного народу

«Міністр соціально-демографічної та сімейної політики Самарської області Марина Антимонова прокоментувала в соціальних мережах скарги матерів на маленьке допомога по догляду за дитиною. Чиновниця порадила їм завести город і приготуватися до жертовних вчинків.

«До того ж предки правильно робили, що розводили сади та городи вони дають хорошу їжу, якою можна підгодовувати дітей. «Коли хочеш дитину, завжди знайдеш рішення!» — впевнена міністр.

Далі Антимонова зазначила, що у сучасного суспільства матеріальні цінності, тому воно і нещасно».

«Згідно з декларацією, у 2017 році Антимонова заробила 1,528 мільйона рублів. Дохід чоловіка Антимоновой за 2017 рік склав 1,556 мільйона рублів. В спільній власності у них знаходиться житловий будинок площею 422,5 кв. м і лазня площею 149,5 кв. м».

Немов з ланцюга зірвалися чинуші у своєму соціал-дарвінізм. Мало не кожен день йде приниження ними власного народу — того, хто і годує їх. Якщо публічно вони так ненавидять, зневажають росіян, то можна уявити, який їх градус ненависті і презирства до «людишкам» в їх власному колі.

Ну ось, здається, життя в тебе вдалася. Ти великий регіональний чиновник. Кожен день моли Б-га, що тобі дістався такий покірний, мовчазний, полохливий і працьовитий народ. Де ще, в якій країні ти знайдеш таких підданих? Але ні, їм цього замало — треба ще й в обличчя публічно людям плюнути.

Народ-то, звичайно, покірний, але одного разу і його прорве.