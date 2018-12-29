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Названі розцінки за рекламу на виборах найбільших українських телеканалів

29.12.2018

Названы расценки за рекламу на выборах крупнейших украинских телеканалов

Під час майбутньої передвиборної президентської кампанії, яка стартує в Україні 31 грудня, кандидати найбільше заплатять за політичну рекламу на каналах “Україна”, “Футбол 1” і “Футбол 2”, а найменше – на каналі “Оце”.

Повідомляється, що найдешевше політична реклама коштує вночі 01:00 до 06:00. При цьому на телеканалі “Оце” її вартість становить всього 0,24 грн за секунду ефірного часу, а на телеканалах “Україна”, “Футбол 1” і “Футбол 2” – 1498 грн. На “Новому каналі”, СТБ, М1 і ICTV вартість секунди ефіру оцінюється в 1,2 грн, на NewsOne – 520 грн.

З 18:00 до 19:00, в прайм-тайм, вартість політичної реклами стартує від 8,4 грн за секунду (в неділю) на телеканалі М2 і досягає 5658 грн на телеканалах “Україна”, “Футбол 1” і “Футбол 2” (в будні). При цьому на “Новому каналі” кандидатам у президенти доведеться заплатити 872,4 грн в неділю і 495,6 грн в будень; на “СТБ” – відповідно 1296 грн і 668,4 грн. На ICTV за секунду доведеться заплатити 886,8 грн в неділю і 927,6 в будні, а на “Інтері” і NewsOne – 2660 грн 650 грн відповідно, незалежно від дня тижня.

Вранці, з 07:00 до 08:00 вартість секунди ефіру починається від 2,4 грн (в неділю) на телеканалі М2 і досягає 839 грн на телеканалах “Україна”, “Футбол 1” і “Футбол 2”.

При цьому за секунду передвиборчого ролика на “Новому каналі” кандидатам доведеться заплатити 75,6 грн в неділю і 135,6 грн в будень; на “СТБ” – відповідно 247,2 грн і 182,4 грн; ICTV – 334,8 грн і 320,4. На “Інтері” і NewsOne – 510 грн і 420 грн відповідно, незалежно від дня тижня. Телеканал “Прямий” пропонує купити секунду в ефірі з 1:00 до 17:00 за 500 грн, а з 17:00 до 1:00 – за 700 грн.

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Що стосується радіо, то в Києві ефірний час оцінюється в суму до 4 грн/сек. у денний і 2 грн/сек. в нічний час на станції “Шансон”. Ефірний час в містах-мільйонниках та Львові коштує від 0,3 грн/сек. до 1,5 грн/сек., в інших обласних центрах і містах районного значення – від 0,1 до 0,8 грн/сек.

 

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