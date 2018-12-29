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Лукашенко станцював з першою красунею Білорусі

29.12.2018

Лукашенко станцевал с первой красавицей БеларусиПрезидент Білорусі відвідав бал.

Президент Білорусії Олександр Лукашенко відвідав перший Республіканський новорічний бал для молоді. Там він станцював з переможницею національного конкурсу краси. Про це повідомили на офіційному сайті президента.

Лукашенко виступив перед молоддю в Палаці незалежності. Лідер Білорусі заявив, що захід організовано в подарунок за старанність, гарну навчання і працьовитість. Також президент зазначив, що на балу зібралися кращі з кращих.

Потім Олександр Лукашенко станцював з переможницею конкурсу Міс Білорусь-2018 Марією Василевич.

Пара танцювала разом з іншими учасниками балу. На знімках видно, що та дівчина, і лідер країни часто посміхаються і сміються.

Лукашенко станцевал с первой красавицей Беларуси
Лукашенко станцевал с первой красавицей Беларуси
Лукашенко станцевал с первой красавицей Беларуси
Лукашенко станцевал с первой красавицей Беларуси

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