Лукашенко станцював з першою красунею Білорусі

Президент Білорусі відвідав бал.



Президент Білорусії Олександр Лукашенко відвідав перший Республіканський новорічний бал для молоді. Там він станцював з переможницею національного конкурсу краси. Про це повідомили на офіційному сайті президента.

Лукашенко виступив перед молоддю в Палаці незалежності. Лідер Білорусі заявив, що захід організовано в подарунок за старанність, гарну навчання і працьовитість. Також президент зазначив, що на балу зібралися кращі з кращих.

Потім Олександр Лукашенко станцював з переможницею конкурсу Міс Білорусь-2018 Марією Василевич.

Пара танцювала разом з іншими учасниками балу. На знімках видно, що та дівчина, і лідер країни часто посміхаються і сміються.







