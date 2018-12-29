Дві чиновниці, не такого високого польоту і не великого розуму, бряцнули дурниці. Одна, в Саратові, стверджувала, що прожитковий мінімум 3,5 тисячі рублів для російського пенсіонера цілком достатній, якщо він не хоче померти від ожиріння. Інша, в Єкатеринбурзі, нагадала настирливим молодим людям, що держава нікому нічого не має і не просило батьків просять про допомогу їх народжувати.

Суспільство сколихнулося і відразу заговорив про загрозу моральної катастрофи. Акценти расставились звично. Є народ-богоносець, моральність і духовність якого поза сумнівів, а ось там, вгорі, з’явилися тривожні ознаки морально-духовного розкладання. І поки ця гангрена не встигла зверху проникнути вниз, треба її затаврувати…

Не буду говорити про роки, в які не жив.

Про попах, що скидаються з дзвіниць; про храми, які грабував і руйнував богообраний православний народ; про Павліка Морозова; про вимоги трудових колективів «Смерть японським шпигунам» і пізніше, коли «інженери людських душ» виганяли з своїх рядів тогочасних «незгодних» і інше, інше.

Але збори по всій країні в підтримку Анжели Девіс на моїй пам’яті. Ніхто не знав, що це за «Чорні пантери», всім було в глибині душі глибоко плювати на долю цієї «правозахисниці», але які полум’яні промови лунали з трибун, як аплодували, яку рішучу скорботу напускали на обличчя!

А «інтернаціональний обов’язок» в Афгані? А Чехословаччина? Це що, крім мовчазної народної підтримки творилося?

А стрімке звільнення міських тротуарів від безногого інвалідів війни, щоб не ганьбили наше впевнене просування до комунізму?

А те, що досі не похований останній загиблий солдат, грошей не вистачає, а на паради бракує — це тому що ми дуже моральні?

Ні, дорогі співвітчизники-росіяни. Ця морально-духовна гангрена не з’явилася несподівано. Вона десятиліттями жила в суспільстві під вивіскою: «Ми — всі як один, весь великий радянський народ під мудрим керівництвом…». Потім гангрена задрімала. На зовсім короткий період — перебудова, та половина 90-х, коли ми спробували чесно поглянути на свою історію. Але глянули, побачили себе і злякалися. Кожен за свого життя (за рідкісними винятками) був співучасником (нехай і мовчазним, але співучасником) всього, що відбувається в країні. Навіть ті, які намагалися триматися осторонь. Ми поколіннями свыкались і пристосовувалися жити в кліматі брехні і лицемірства. І як тільки в «нульові» надійшло запрошення знову проголосити себе самими моральними, самими духовними в світі — то абсолютна більшість охоче відгукнулося.

А як же, звичайно, ми ж ось вони, живі й звичні до моральності! І добрі, чуйні! Де там піднімає голову фашизм? У Грузії, Україні — ми тут як тут. Батьківщина православ’я Сирія в небезпеці? Допоможемо.

Знову в ходу: «Ми — всі як один, весь великий російський народ під керівництвом…».

Ну, а потім, знову «Так жити не можна!» і на нове коло.

З Новим роком, з новим колом, дорогі росіяни!

А взагалі-то, нам би полікуватися як слід. Ця гангрена сама по собі не проходить.