Віолончеліст-мільярдер Ролдугін розповів про життя під санкціями

Віолончеліст і доларовий мільярдер Сергій Ролдугін, якого називають другом Володимира Путіна, розповів про своє багатство і життя під санкціями.

За словами Ролдугіна, за кордон він не виїжджає. Однак дистанційно бере участь у створенні Будинку музики у Відні, де будуть працювати російські професори.

Віолончеліст зазначив, що гроші він вкладає в музикантів та інструменти. «я дійсно багата людина. Я володію талантами Росії»», — сказав він «Петербурзькому щоденника».

У 2016 році в результаті витоку так званих «Панамських документів» стало відомо, що юридична фірма Mossack Fonseca & Со надає допомогу клієнтам в незаконному переказі великих грошових сум в офшори. В ухилянні від сплати податків і відмивання грошей нібито були причетні сотні видатних російських політиків, держслужбовців та інших громадян країни.

Зокрема, у розслідуванні фігурував віолончеліст Сергій Ролдугін. На нього, згідно з висновками журналістів, зареєстровані кілька офшорних фірм в Панамі та на британських Віргінських островах.

Володимир Путін пізніше заявив, що всі звинувачення безпідставні