Білорусь “зіллється” з РФ: стало відомо, коли Путін і Лукашенко обговорять “ціну питання”

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 грудня підписав розпорядження щодо створення робочої групи РФ і Білорусії щодо інтеграції.

При цьому 29 грудня в Москві заплановані переговори президентів Росії і Білорусії Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, на яких вони обговорять, зокрема, податковий маневр в російському паливо-енергетичному комплексі.

За словами прес-секретаря глави Росії Дмитра Пєскова, “президенти отримають можливість ще раз обговорити і продовжити розмову щодо запитів наших білоруських товаришів по різним фінансовим тем”.

Крім того, лідери країн обговорять ситуацію навколо виконання Договору про створення Союзної держави від 1999 року.

“Ми сподіваємося, що до моменту зустрічі двох президентів вже група [інтеграції] буде сформована. Президенти у продовження розмови, який був початий днями раніше, зможуть визначити коло питань, які ця група зможе обговорювати”, — сказав Пєсков.