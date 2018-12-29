Пенсії в Україні: названі дати трьох найближчих індексацій

В наступним році виплати для українських пенсіонерів зростуть втричі. Підвищення пенсій заплановані на три дати – 1 березня, 1 липня та 1 грудня. Всі три індексації закладені в держбюджет і будуть виконані в будь-якому випадку.

Варто відзначити, що в грудні поточного року українські пенсіонери не отримають виплати за два місяці – грудень та січень – як це було в минулому, 2017 році. Вона зазначила, що середня пенсія в Україні дуже маленька, але висловила впевненість, що цей факт в уряді розуміють.

Експерт каже, що в 2019 році розмір пенсійних виплат в Україні зміниться три рази.

Перша масштабна індексація пенсій відбудеться 1 березня наступного року.

Наступне підвищення очікується з 1 липня. Тоді в Україні піднімуть рівень прожиткового мінімуму. Його підвищення збільшить розмір мінімальних виплат для українських пенсіонерів.

Як зазначається, третє підвищення пенсій заплановано на 1 грудня 2019 року. Всі три індексації прописані в держбюджеті і не можуть бути скасовані.