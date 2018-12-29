У російському МЗС відповіли на вимоги Макрона і Меркель

У МЗС РФ заговорили про церкви, нацменшини і права людини.



Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало спільну заяву президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо ситуації в Керченській протоці і з затриманими там українськими моряками.

Згідно з повідомленням на сайті МЗС РФ, Москва закликає “наших партнерів по нормандскому формату звернути увагу на б’ють в очі факти грубого порушення Києвом прав людини і тих свобод, про яких так турбується “колективний Захід”, замість того, щоб намагатися “вчити” Росію”.

У відомстві в контексті ситуації в Керченській протоці згадали про те, що “в Україні світські влади грубо втручаються у релігійну життя країни, насильно нав’язуючи віруючим якусь нову неканонічну церкву, керовану з-за кордону”.

У МЗС РФ заявили, що в Україні відбувається наступ на права громадян України багатьох національностей, передусім російських і російськомовних, забороняється використання інших мов, крім української, вводиться цензура, поширюються заборони на поширення будь-якої інформації, яка суперечить офіційній.

“Змушені знову закликати наших партнерів відмовитися від відвертих “подвійних стандартів” і звернути увагу на дійсні проблеми та загрози, які створюють їх “київські підопічні” європейської безпеки і стабільності”, – заявили в МЗС РФ.