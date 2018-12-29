У США повідомили, залишаться військові в Афганістані

Американська армія залишається в Афганістані



Президент США Дональд Трамп не віддавав наказу Пентагону про виведення війська з Афганістану. Про це в п’ятницю, 28 грудня, повідомляє Білий дім.

“Президент не підписував указ про виведення військ США з Афганістану”, – заявив спікер Ради нацбезпеки США Гаррет Маркіз.

Про це Маркіз заявив після того, як минулого тижня з’явилася інформація про виведення половини військ США з Афганістану – це близько семи тисяч чоловік особового складу.

Таким чином, пише видання, в Білому домі намагаються знизити градус тиску на США після заяви Трампа про виведення американських військ з Сирії та звільнення в зв’язку з цим глави Пентагону Джеймса Мэттиса.

Також видання нагадує, що Трамп активно критикує тривалу на цілих 17 років війну в Афганістані, яка обійшлася на сьогоднішній день США в $126 млрд.