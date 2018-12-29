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Українські військові запевнили мешканців Донбасу, що «найгірше вже позаду»

29.12.2018

Украинские военные заверили жителей Донбасса, что «худшее уже позади»

Найгірше для Донбасу вже позаду, впевнений командувач Об’єднаними силами України Сергій Наївши.

«Не сумніваюся в нашій спільній перемозі. Приводів для оптимізму сьогодні більше, ніж рік тому. Так, нам все ще не легко, але і найгірше — вже позаду», — йдеться у зверненні Наева до жителів Донецької і Луганської областей, опублікованому на сторінці штабу Операції об’єднаних сил (ООС) в Facebook.

Командувач нагадав, що в році, що минає, військова операція України в Донбасі змінила формат. За його словами, в ході цієї операції українці «показують всьому світу, як треба захищати рідну землю, відстоювати свою гідність, перемагати підступного і сильного ворога».

Наївши також запевнив, що українські військові в Донбасі «роблять все для якнайшвидшого відновлення миру в Україні»

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