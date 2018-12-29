Українські військові запевнили мешканців Донбасу, що «найгірше вже позаду»

Найгірше для Донбасу вже позаду, впевнений командувач Об’єднаними силами України Сергій Наївши.

«Не сумніваюся в нашій спільній перемозі. Приводів для оптимізму сьогодні більше, ніж рік тому. Так, нам все ще не легко, але і найгірше — вже позаду», — йдеться у зверненні Наева до жителів Донецької і Луганської областей, опублікованому на сторінці штабу Операції об’єднаних сил (ООС) в Facebook.

Командувач нагадав, що в році, що минає, військова операція України в Донбасі змінила формат. За його словами, в ході цієї операції українці «показують всьому світу, як треба захищати рідну землю, відстоювати свою гідність, перемагати підступного і сильного ворога».

Наївши також запевнив, що українські військові в Донбасі «роблять все для якнайшвидшого відновлення миру в Україні»