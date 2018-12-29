Борги українців за комуналку в листопаді збільшилися до 43,37 млрд гривень

За листопад борг населення України за спожиті послуги ЖКГ збільшився на 21%, або на 7 516,7 млн гривень до 43,37 млрд. гривень.

Борг за квартирну плату станом на 1 грудня 2018 року зменшився на 26,4 млн гривень до 4 021,1 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання збільшився на 3 429,9 млн гривень до 13 600,9 млн гривень.

Борг за газопостачання збільшився на 4 121,3 млн гривень до 22 129,9 млн гривень.

В листопаді, серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (3 057,663 млн гривень), Харківській (2 317,674 млн гривень) та Дніпропетровській (1 918,012 млн гривень) областях; за газопостачання – у Харківській (2 503,104 млн гривень), Дніпропетровській (2 465,145 млн гривень) і Одеській (2 092,471 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість по квартирній платі в листопаді зафіксована в Києві (795,340 млн гривень), Дніпропетровській (831,312 млн гривень) і Донецькій (373,310 млн гривень) областях.