З-за нових вимог в Україні може закритися ще 10 банків

Нацбанк зажадав від підопічних прозвітувати про кожну копійку своїх акціонерів

Нацбанк все дізнається про власників українських банках. Все, до дрібниць. Для цього НБУ тиждень тому затвердив постанову №149, а вчора оприлюднив на своєму сайті. У документі нові заходи регулятора називаються рискоориентированным наглядом, хоча більше нагадують справжню розвідку.

Банк повинен звітувати не лише за кожну свою копійку, але і за кошти акціонерів. Про походження грошей, про їхні чистоту і приватні особи та корпорації. З одним винятком для юросіб: підтверджувальні документи необов’язкові для публічних компаній з інвестиційним рейтингом.

Змінено підходи до оцінки фінансової стійкості юрособи:

замість переліку показників платоспроможності встановлені рекомендовані показники фінансової стійкості;

оцінка буде відбуватися врахуванням галузі та специфіки діяльності підприємства;

оцінку дозволили отримувати не тільки аудитора, а й у іншого консультанта.

А ось з людьми все набагато складніше — потрібно надати всі податкові декларації, які доведуть, що кошти, вкладені в банки, були зароблені чесно, і з них сплачені всі податки. Без усього цього формалізму зможуть обійтися лише ті, у кого гроші знаходяться в безперервній власності понад 15 років (на рахунках) і на них не було претензій з боку третіх осіб.

За новими вимогами НБУ, звичайно ж, буде перевірятися ділова репутація керівництва банку і його акціонерів. І перепроверятся — пройшли його працівники процедуру очищення репутації, якщо працювали в проблемних банках або потрапляли в неприємні фінансові історії. Чиновники будуть неодноразово вживати поняття «ділова етика», під які можна підвести все, що завгодно. Та дати будь висновок для банкіра — придатний/не придатний. Тут напевно буде процвітати суб’єктивізм, так що фінансистам доведеться підтримувати найкращі відносини з працівниками Нацбанку, і не переходити на темну корупційну бік.

Попутно встановлені додаткові вимоги до незалежним директорам, які не можуть бути акціонерами банків. Їх перед призначенням будуть обов’язково проводити співбесіду/тестувати в Нацбанку. Разом з чітким дотриманням режиму терапії (CCO) і ризик-менеджментом (CRO). Посаду ще потрібно буде заслужити.

Щоб правильно оцінити фінансову спроможність банку, НБУ сконцентрується на трьох показниках:

регулятивний капітал; мінімальний регулятивний капітал, встановлений Національним банком для структури; ціна придбання/збільшення істотної участі в банку.

«Все нові вимоги торкнуться не тільки новостворюваних банків, тільки отримують ліцензію, але і тих, хто зараз аудирує, нарощує свої капітали, заводить новий акціонерний капітал. А таких в 2019 році буде хоч відбавляй, адже банківській системі належить підвищення капіталу до мінімального значення в 200 млн. грн. до 300 млн. грн. Банкам побільше напевно доведеться капіталізуватися після чергових стрес-тестів, перевірок, і виходу на потрібні показники по LCR. Так що через нове сито регулятора пройдуть багато структур, і точно не все зроблять це успішно. Тому, коли від акціонерів знову зажадають збільшити капітали, багато знову підуть здавати банківські ліцензії. В Україні може закритися ще десь десяток банків. Вони, можливо, захочуть перекваліфікуватися у фінансові компанії», — прокоментував UBR.ua ситуацію Василь Невмержицький.

Після декількох капіталізацій, власникам українських банків набридло постійно витрачати гроші на свої структури.

«Зараз акціонери ставлять питання руба — персонал банку має сам заробляти на свою капіталізацію, а не постійно вимагати грошей з власників. Як саме — турбота правління, головне, щоб був результат. Оклади персоналу опустили до мінімуму, в розрахунку на те, що люди будуть жити на відсоток з прибутку», — резюмував Невмержицький.