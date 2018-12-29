З Чорногорії вислали близько 50 священнослужителів сербських

Влада хоче відновити автокефальну церкву

У Чорногорії, де влада хоче відновити автокефальну церкву, уряд відмовив у дозволі на подальше перебування в країні 50 ченцям і священикам Сербської православної церкви. Про це повідомляє белградська газета “Політика”.

Представник Сербської патріархії протоієрей Велибор Джомич повідомив, що МВС Чорногорії наказало 30 ченцям і священикам покинути країну в місячний термін. Рішення торкнулося кілька єпархій Сербської православної церкви в Чорногорії. “Це є продовженням протиправних дій, спрямованих на переслідування священнослужителів і чернецтва, зокрема, з Чорногорсько-Приморській митрополії Сербської православної церкви”, – сказав Джомич.

Він зазначив, що рішення МВС Чорногорії є не юридичним, а скоріше політичним, і підкреслив, що всі скарги на нього були відхилені.