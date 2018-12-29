Віце-мер Херсона вимагав хабар за квартиру для сироти

Віце-мер Херсона разом з посередником вимагали хабар за купівлю квартири для сироти. Про це повідомляє департамент захисту економіки Нацполиции.

Дитина перебувала на квартирному обліку і для нього за рахунок бюджету повинні були придбати житло. Чиновники вибрали потенційного продавця. При цьому віце-мер вирішив «заробити» на угоді, запросивши 28 тис. гривень. Натомість мерія купить квартиру не за 13 тис. доларів, а за 17 тис. доларів.

Корупціонера затримали після отримання грошей від посередника.