В Одесі назвали одного з найактивніших аграрних рейдерів 2018-го року. Ним виявився 57-річної Сергій Тарасов

Засновника і власника компаній «Агроспецсервіс» Сергія Тарасова назвали найактивнішим аграрним рейдером Одеської області у 2018-му році.

Про це розповів один з членів постійної комісії Одеської обласної ради з питань агропромислового комплексу, який попросив у цілях особистої безпеки не публікувати його ім’я.

«Кількість зафіксованих в регіоні випадків відвертого рейдерства і спроб відбирання власності за рік, що минає з боку Тарасова і його партнерів просто зашкалює. Практично щотижня до нас звертаються місцеві фермери та підприємці з проханням допомогти протистояти нахабству й беззаконню Тарасова», – говорить один з членів постійної комісії.

Як стверджує депутат, Сергій Тарасов діє не самостійно. Підтримку в регіоні надає йому Яків Грибов – партнер Тарасова і власник компанії Nemiroff.

«Грибів і Тарасов – давні партнери. Грибів забезпечує Тарасову прикриття з боку правоохоронних органів і використовує свої зв’язки у кримінальному середовищі. Кожен раз, коли Тарасову потрібно що-то у кого-то «віджати», він це робить з допомогою місцевого криміналітету. А криміналітет користується повним сприянням з боку правоохоронних органів завдяки Грибову», – стверджують в Одеській обласній раді.

Раніше в інтерв’ю журналу «Forbes» Яків Грибов вже розповідав, як допомагав Сергію Тарасову «вирішити» проблему з високопоставленим генералом МВС.

Нагадаємо, раніше Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав Одесу злочинної столицею України.