Теракт в Єгипті: ліквідовані десятки передбачуваних терористів

Теракт забрав життя чотирьох людей.

Сили безпеки Єгипту ліквідували 40 передбачуваних терористів під час рейдів у районах Гіза і Північний Синай після підриву туристичного автобуса в Каїрі.

Як повідомляє CNN з посиланням на місцеві ЗМІ, рейди були спрямовані проти трьох підозрюваних в укритті терористів, які планували атаки під час різдвяних свят.

Під час спецоперації були виявлені боєприпаси, вогнепальна зброя і саморобні вибухові пристрої.

За даними спецслужб Єгипту, терористи планували здійснювати атаки проти державних установ у сфері економіки і туризму. Також під їх приціл потрапили поліцейські ділянки і храми.

Нагадаємо, ввечері 28 грудня в Каїрі на придорожній міні підірвався туристичний автобус. Вибух стався менш ніж у чотирьох кілометрах від всесвітньо відомих єгипетських пірамід Гізи.

В результаті атаки загинули чотири людини: три туриста з В’єтнаму і місцевий гід.

Вибух став першим смертоносним нападом на іноземних туристів у Єгипті за останній рік.