“Захопить частина Херсонської області”: економіст розповів про плани Путіна

Економіст і колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов вважає, що Україну чекає нова загроза з боку РФ.

Ілларіонов в інтерв’ю прокоментував скупчення російський військ на півночі Криму і повідомив, що армія чисельністю 80 тисяч солдат, потрібна для того, щоб захопити і утримати водосховища в Херсонській області.

“Зібрані в Криму танки підуть тільки по рівній південноукраїнською степу. Плаваючі БТР потрібні для проходження Сиваша, а десантні судна в Азовському морі – для переправлення військ в Генічеськ. Російські десантники тренуються для того, щоб вміти висадитися в Таврійську і захопити греблю і станцію Каховської ГЕС”, – розповів Ілларіонов.

“Оборону херсонського берега Чорного моря забезпечить Чорноморський флот, володіє очевидним перевагою над українським. Північно-західну та північну частину плацдарму захищає Дніпро. Єдиною наземною кордоном плацдарму виявляється смуга схід рокадного шосе Генічеськ – Каховка довжиною близько 150 км. Для угруповання в 80 тис. чол., яка зараз є в Криму, її охорона — це розв’язувана задача”, – повідомив економіст.