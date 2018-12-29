Пішов з життя відомий кіноактор

У США відомий актор Френк Адоніс помер у віці 83 років. Про це повідомляє TMZ.

Відомо,що артист лікувався довго час.

“За словами його дружини, Деніз … актор помер у середу ввечері в Лас-Вегасі. Вона говорить нам, що він був хворий протягом декількох років, в основному у нього були проблеми з нирками “, – пише видання.

Адоніс був на діалізі протягом останніх дев’яти днів, але вони чекали, щоб після Різдва забрати його.Френк Адоніс народився 27 жовтня 1935 року в Брукліні. За свою кар’єру він зіграв у більш ніж 30 фільмах. Адоніс, зокрема, знімався в таких фільмах режисера Мартіна Скорсезе, як “Славні хлопці”, “Скажений бик” і “Казино”.