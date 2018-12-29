“Биткоин лопнув”: скільки втратили українці і можуть повернути гроші

Міхур биткоина остаточно лопнув, а курс “здувся” в п’ять разів, заявив аналітик Вадим Иосуб. Ситуація з криптовалютой залишається неоднозначною, а вартість “монети” в майбутньому — все ще під великим питанням.

Порівняно з максимальною ціною, українці на даний момент втратили на криптовалюте $1,7 млрд.

OBOZREVATEL розібрався, як працює ринок криптовалют в Україні і скільки втратили власники биткоина.

Новий тіньовий ринок на мільярди гривень

До проституції, наркоторгівлі та продажу зброї додався ще один тіньовий сектор. Більш невинний по своїй суті, але не менш масштабний за оборотами. Все це про ринок криптовалют. Поки НБУ і парламентарії розмірковують, чи варто легалізувати “електронні гроші”, проводять круглі столи і готують звіти, близько 100 тисяч українців вже інвестували кошти в “монети” (дані Citi).На електронних грошах десятки українців вже встигли розбагатіти і відразу ж збанкрутувати. Річний обсяг ринку сягає більше двох мільярдів гривень, йдеться в звіті USAID. При цьому точних цифр ніхто назвати не може. Весь ринок — в тіні. З операцій не платяться податки, біржі і трейдери не отримують ліцензії. Більше того, навіть з мільйонних заробітків на криптовалютах не стягується прибутковий податок.

Україна за рівнем ВВП — одна з найбідніших країн Європи, а ось за рівнем капіталу валового внутрішнього продукту в биткоинах — одна з перших. Це означає, що попит на “електронні гроші” серед українців досить високий. З “українським громадянством” працює як мінімум п’ять бірж. Перша з них створена ще в 2014 році в Дніпрі (btc-trade).На сайті біржі — ніякої інформації про юридичну особу, яка надає фінансові послуги. Немає ні договору, ні юридичної адреси. Всі операції поза межами правового поля. Більш того, навіть якщо б власники біржі захотіли узаконити свою діяльність не вийшло б. Такого закону не існує.

Найчастіше купують онлайн биткоины на суму до 15 тис. грн. На такі платежі закривають очі служби фінансового моніторингу. Фактично банк бачить переклад від одного клієнта до іншого. Насправді ж відбувається операція з купівлі “монет”. Якщо потрібно купити відразу велику суму, приміром, 1 биткоин ($3,7 тис.), на біржі також можна домовитися про особисту зустріч передати кошти готівкою.”Я купував півтора биткоина в листопаді 2017-го. Тоді витратив трохи більше $9 тис. В Одесі був офіс (здається вони досі там працюють). Знайшов їх через друзів, а вони взагалі по оголошенню в OLX. Переконався, що не “кидалово”. Віддав гроші готівкою. Приємна дівчина перерахувала, при мені переказала мені мої биткоины, гроші сховала в скриню. Так і розійшлися”, — розповідає одесит Денис.

Незважаючи на падіння курсу, за рахунок “інвестицій” в менш відомі кріптовалюти, ще до падіння ринку українцю вдалося “відбити” свої вкладення. При курсі $19 тис. продав 0,4 биткоина, а при курсі $4 тис. купив ще одну “монету”.Оцінити, скільки недоотримує бюджет країни, закриваючи очі на цю сферу, практично неможливо. Але є ще одна проблема — захистити права тих, хто вкладає гроші в кріптовалюти, також неможливо.

Скільки українці втратили на биткоинеЗагальні втрати українців після падіння ринку криптовалют оцінюються міжнародною компанією Citi в $1,7 млрд. Якщо розділити на всіх власників криптовалют, сума вийде досить великою — близько $17 тис. Правда, ці гроші можна оцінювати, як упущену вигоду, а не реально втрачені кошти.Так, аналітики компанії порівняли поточний курс з максимальним за минулий рік. Отриману суму і оцінили, як загальні втрати. При цьому частина власників криптовалют могла купувати їх за нижчим курсом, ніж на даний момент. Тому їх “втрачена вигода” насправді може бути фактичної прибутком. Приміром, у січні 2017 року 10 биткоинов можна було купити за $10 тис. Зараз така кількість “монет” можна продати за $37 тис тобто навіть з урахуванням падіння биткоина реальний заробіток складе $27 тис. У звіті Citi такий заробіток порахують як втрата $153 тис. Так, якщо продати 10 биткоинов в грудні 2017-го, виручити можна було б $190 тис.

Курс биткоина

“Якщо хтось говорить, що сталося страшне падіння — ви подивіться, який був курс пару років тому? Биткоин так розвивається по спіралі. Кріптовалюти вже нікуди не подінуться”, — розповідає Денис.

Доктор юридичних наук, радник Dega Partners Руслан Чорнолуцький пояснює – усі операції з купівлі або продажу криптовалют офіційно не можна. Відсутня і судова практика у цій сфері. Тобто, якщо на біржу проведуть хакерську атаку або ж гроші “зникнуть”, залучати за це буде нікого.

“Шансів повернути ці гроші, або знайти винних — визначити портрет порушника буде вкрай складно”, — Руслан Чорнолуцький.

“Можна звернутися в киберполицию або СБУ, яка контролює інтернет — різні сумнівні операції, але конкретних статей, які б регулювали подібного роду операції, немає. Тому я вважаю, що і шансів повернути ці гроші, або знайти винних — визначити портрет порушника буде вкрай складно”, — пояснює доктор юридичних наук.