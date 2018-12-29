Найбагатші люди Саудівської Аравії купили 62 паспорта ЄС

На купівлю пішли мільйони.

Шістдесят два члена двох найбагатших сімей Саудівській Аравії стали “мальтійцями і громадянами ЄС” в минулому році, заплативши мільйони євро на покупку паспортів на Мальті.

Про це повідомляє Times of Malta.

Згідно зі списком нових громадян Мальти 2017 року, опублікованим у урядом кілька днів тому, члени сімей аль-Мухайдиб і Аль-Агіль стали повноправними мальтійськими громадянами в минулому році, хоча більшість з них є неповнолітніми і, можливо, ніколи не були на Мальті.

Аль-Мухайдиб і Аль-Агіль не тільки два найбагатших ділових клану в Саудівському королівстві, вони також згадуються Forbes як одні з найбагатших сімей на планеті.

Сулейман Аль-Мухайдиб, чий статок оцінюється в більш ніж 3 мільярда євро, придбав мальтійська паспорт в минулому році разом з 34 іншими членами сім’ї, включаючи братів та їхні сім’ї.

Мальта запустила схему “золотих паспортів” в 2014 році для залучення капіталу в країну.

Велика частина покупців паспортів Мальти родом із Саудівської Аравії, а також інших країн Перської затоки і далекосхідних країн. Також чимало володарів мальтійських паспортів є громадянами країн колишнього СРСР.

Для отримання паспорта необхідно зробити інвестицію в розмірі 650 000 євро на кожен документ і ще 25 000 євро на кожного неповнолітнього члена сім’ї.

Власник паспорта фактично отримує громадянство ЄС та можливість вільного пересування всередині блоку.