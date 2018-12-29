Глава Нафтогазу заявив, що США можуть інвестувати в ГТС мільярди

Американський бізнес готовий інвестувати в газотранспортну систему України мільярди доларів.

Про це в ефірі радіостанції Новий час заявив глава Нафтогазу України Андрій Коболєв.

“Є великі західні компанії, які могли б зацікавитися нашої ГТС. Закон дозволяє мати 49 відсотків управління [ГТС]”, – зазначив Коболєв.

За словами голови Нафтогазу, він веде переговори з кількома великими компаніями. “І вони зацікавлені, і вони реально хочуть це робити”, – сказав він, відмовившись уточнити назви конкретних компаній.

“Але є компанія, яка розглядає можливість інвестування в українську ГТС мільярдів доларів США”, – розповів Коболєв, додавши, що це американська компанія.

За словами Коболєва, мова йде не про вертикально інтегровані холдинги, а про компанії, які займаються виключно транспортуванням газу.

При цьому, за його словами, у разі реалізації альтернативних маршрутів транзиту російського газу в Європу, таких як Північний потік-2 і Турецький потік, окремі ділянки української ГТС можна буде демонтувати.

Глава Нафтогазу сказав також, що представників НАК не запрошували на засідання робочої групи, створеної Кабміном для пошуку партнера для оператора української ГТС.

Зазначимо, з 2019 року Україна вдвічі знизить тарифи на послуги транспортування газу для точок входу і виходу.

Раніше в “Нафтогазі” заявили, що українська ГТС оцінюється приблизно в 14 мільярдів доларів, тоді як кілька років тому її вартість сягала 30 мільярдів.