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Викритий у корупції екс-голова КДКА Дніпропетровській області Микола Верба пропонує суддям по $100 тисяч за відновлення на посаді

29.12.2018

Уличенный в коррупции экс-глава КДКА Днепропетровской области Николай Верба предлагает судьям по $100 тысяч за восстановление на должности

Скандально відомий екс-голова КДКА відчайдушно намагається повернути посада: суддів Дніпропетровського окружного Адміністративного суду пропонують 100 тисяч доларів за потрібне Вербі рішення.

Враховуючи корупційний шлейф сімейства Верби, більшість суддів в екстреному порядку беруть самовідвід від смердючого справи. Зараз Дамоклів меч висить над окремими суддями окружного адміністративного суду, які, можливо, візьмуться розглядати даний процес за винагороду від Миколу Івановича, так як більшість розсудливо відхрестилися від можливого процесу.

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