Вступили в силу антиросійські санкції Євросоюзу

З сьогоднішнього дня вступає в законну силу рішення Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії до 31 липня 2019 року.

Після публікації рішення набирає чинності на наступний день.

Нагадаємо, 21 грудня, Євросоюз продовжив санкції відносно Російської Федерації на півроку.

Обмежувальні заходи були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на один рік «у відповідь на дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні». Вони були посилені у вересні 2014 року. 19 березня 2015 року Європейська рада пов’язав термін дії санкцій з повним виконанням Мінських угод.