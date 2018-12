У США помер оскароносний поет-пісняр

Помер автор пісень Норман Джимбел



Помер відомий поет-пісняр Норман Джимбел, який був володарем Оскара. Причини смерті не повідомляються. На момент смерті йому було 91 рік.

Найвідоміший хіт Джимбела, до якого він створив текст, – композиція Killing Me Softly with His Song.

Також він написав слова до пісень Sway, Canadian Sunset та It Goes Like It Goes до фільму Норма Рей, за яку він отримав Оскар.

За свою тривалу кар’єру він встиг попрацювати з багатьма композиторами, серед яких Девід Шир, Квінсі Джонс, Білл Конті і Фред Карлін.