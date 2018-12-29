Індійські військові врятували близько 2,5 тисяч туристів

Туристи виявилися відрізаними від зовнішнього світу.



Військовослужбовці індійської армії врятували близько 2,5 тисячі туристів, які виявилися відрізаними в горах на індо-китайському кордоні в штаті Сіккім на північному сході Індії. Про це в суботу, 29 грудня, інформує ANI.

Відзначається, що відрізаними від зовнішнього світу виявилися від 300 до 400 цивільних автомобілів з туристами, які поверталися після відвідин перевалу Нату-Ла на кордоні Індії з КНР.

Військовослужбовці звільнили для туристів свої казарми і забезпечили всім необхідним.

В даний час туристи не можуть продовжити свій шлях через занадто високого снігового покриву. Операція з евакуації туристів продовжиться до тих пір, поки всі вони не будуть доставлені в столицю штату Сіккім Гангток.