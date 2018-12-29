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Індійські військові врятували близько 2,5 тисяч туристів

29.12.2018

Индийские военные спасли около 2,5 тысяч туристовТуристи виявилися відрізаними від зовнішнього світу.

Військовослужбовці індійської армії врятували близько 2,5 тисячі туристів, які виявилися відрізаними в горах на індо-китайському кордоні в штаті Сіккім на північному сході Індії. Про це в суботу, 29 грудня, інформує ANI.

Відзначається, що відрізаними від зовнішнього світу виявилися від 300 до 400 цивільних автомобілів з туристами, які поверталися після відвідин перевалу Нату-Ла на кордоні Індії з КНР.

Військовослужбовці звільнили для туристів свої казарми і забезпечили всім необхідним.

В даний час туристи не можуть продовжити свій шлях через занадто високого снігового покриву. Операція з евакуації туристів продовжиться до тих пір, поки всі вони не будуть доставлені в столицю штату Сіккім Гангток.

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