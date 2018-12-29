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Надії на “ривок”

29.12.2018

Надежды на "рывок"

Якщо російська економіка не змогла показати істотного зростання за останні десять років, під час одного із самих довгих періодів процвітання і розвитку світової економіки, коли високий приплив повинен піднімати всі човна, то зараз, на початку або незадовго до неминучої глобальної рецесії всі надії на «ривок» виглядають просто смішними.

У такій ситуації значимий позитивний результат міг би дати тільки економічний геній. Якого у нас не спостерігається, як і в ситуації «спокійній гавані», захищеної від світових проблем. Навпаки, і санкційні ризики, і неминуче падіння цін на номенклатуру сировинних товарів, і висока спекулятивна складова серед інвесторів — все говорить про майбутній штормі.

Варто пристебнутися.

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