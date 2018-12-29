До ПЦУ приєдналися ще три приходу

Три приходу у Вінницькій області прийняли рішення про перехід з юрисдикції Російської православної церкви до об’єднаної Православної церкви в Україні.

“24 грудня парафія храму Чуда архистратига Божого Михаїла в Хонях смт Вороновиця Вінницького району оголосив про свій перехід з юрисдикції УПЦ (МП) у Православну церкву України. Рішення було прийнято після обговорення на загальних зборах релігійної громади”, – йдеться в повідомленні.

“Кілька гостей з сусіднього приходу, який залишився в Московському патріархаті, намагалися агресивно агітувати проти Української церкви, і в кінцевому підсумку, всі їх спроби не мали успіху”, – заявили у Вінницькій єпархії ПЦУ.

Одностайно підтримали пропозицію приєднатися до Православної церкви України і в іншій парафії – в селі Іванівка Вінницького району Вінницької області.

Також під юрисдикцію Православної церкви України перейшов і прихід в селі Блажиевка Козятинського району Вінницької області.

Між тим, ПЦУ може призначити дату проведення Синоду.