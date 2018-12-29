РФ заборонила імпорт українських товарів у відповідь на санкції

Росія ввела заборону на ввезення низки українських товарів. Про це повідомив в Twitter російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв.

Він написав, що такий крок російська сторона зробила у відповідь на санкції з боку України.

“Росія вводить заборону на імпорт деяких українських товарів. Це – відповідна міра на санкційні обмеження з боку України. Підписав відповідну постанову”, – зазначено у твіті глави російського уряду.

Росія вводить заборону на імпорт деяких українських товарів. Це – відповідна міра на санкційні обмеження з боку України. Підписав відповідну постанову — Дмитро Медведєв (@MedvedevRussia) 29 грудня 2018 р.

У перелік заборонених товарів з України потрапили пшениця, соняшникова олія, кондитерка, хліб, консерви. Крім цього, під заборону потрапили будівельні матеріали, миючі засоби, трактори і кабелі. Повний перелік дивіться нижче.

tsnua