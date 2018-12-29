Британія спростувала заяву Росії про відновлення дипломатії

Ніяких нових домовленостей не погоджено.

Представники Великобританії спростували заяву російського посла в Лондоні Олександра Яковенка, нібито дві країни погодилися поступово відновити на посадах десятки дипломатів, вигнаних обома сторонами після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському місті Солсбері.

«Ніяких нових домовленостей не погоджено. У нашої позиції щодо російської дипломатичної присутності у Великобританії не було ніяких змін, включно з заходами, прийнятими після Солсбері. Комплектування наших відповідних місій відбувається в межах цих обмежень», – підкреслив представник посольства Великобританії в Москві.