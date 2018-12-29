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Британія спростувала заяву Росії про відновлення дипломатії

29.12.2018

Британия опровергла заявление России о восстановлении дипломатииНіяких нових домовленостей не погоджено.

Представники Великобританії спростували заяву російського посла в Лондоні Олександра Яковенка, нібито дві країни погодилися поступово відновити на посадах десятки дипломатів, вигнаних обома сторонами після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському місті Солсбері.

«Ніяких нових домовленостей не погоджено. У нашої позиції щодо російської дипломатичної присутності у Великобританії не було ніяких змін, включно з заходами, прийнятими після Солсбері. Комплектування наших відповідних місій відбувається в межах цих обмежень», – підкреслив представник посольства Великобританії в Москві.

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