У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ на протести

Демонстранти вийшли на трамвайні лінії і почали кидати різні предмети у представників поліції.

У столиці Франції місті Париж співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ проти “жовтих жилетів”.

Зазначено, що активісти зібралися в центрі міста і вигукували “Fake news!”. Вони закликали до відставки президента Еммануеля Макрона.

Після цього, співробітники правоохоронних органів відповіли активістам шумовими гранатами зі сльозогінним газом. Також поліцейські затримали кілька людей.