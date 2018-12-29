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У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ на протести

29.12.2018

В Париже полиция применила слезоточивый газ на протестахДемонстранти вийшли на трамвайні лінії і почали кидати різні предмети у представників поліції.

У столиці Франції місті Париж співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ проти “жовтих жилетів”.

Зазначено, що активісти зібралися в центрі міста і вигукували “Fake news!”. Вони закликали до відставки президента Еммануеля Макрона.

Після цього, співробітники правоохоронних органів відповіли активістам шумовими гранатами зі сльозогінним газом. Також поліцейські затримали кілька людей.

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