Америка без грошей: замість шатдауна сенатори США обговорюють «чокнутого Трампа»

Замість того, щоб вирішувати проблему шатдауна (shutdown) з зупинкою фінансування уряду США, американські сенатори провели чисто політичне останнє засідання в 2018 році і пішли на новорічні вихідні.

Дискусія парламентаріїв розгорілася не про держбюджет, який не можуть прийняти вже тиждень — з включенням нього $6-мільярдного проекту з будівництва стіни з Мексикою, на якому наполягає президент Дональд Трамп. Сенатори говорили про погіршення політичної ситуації в США. У всьому звинуватили главу Білого дому, причому навіть його соратники по Республіканській партії.

Наприклад, сенатор-республіканець Клер Маккаскілл заявила дослівно — «Трамп просто божевільний». І багато хто в цьому підтримали. Вона зазначила «диктаторські замашки» президента США, але одночасно визнала, що авторитаризм у політиці став не тільки американської проблемою, а глобальній: «Авторитаризм переживає зараз відродження в усьому світі, а прихильність демократії у багатьох країнах перебуває у досить хиткому стані».

Її колега, сенатор-демократ з Індіани Джо Донеллі, бачить причини політичної кризи США в іншому. Він вважає, що саме приплив в політику великих грошей і величезні капіталовкладення зацікавлених осіб дозволили обійти демократичний процес. Донеллі зазначив, що американські вибори фінансуються десятками мільйонів анонімних доларів, і чиї інтереси вони просувають нікому невідомо.

Очікується, що до обговорення нового бюджету і шатдауна американські парламентарії повернуться не раніше 2 січня 2019 року.

Все це вчора не надихало інвесторів, і американські фондові майданчики закрилися в мінусі: Dow Jones просів на 0,33% (до 23.062,40 пункту), S&P 500 — на 0,12% (до 2.485,74 пункту). Лише Nasdaq Composite додав скромні 0,08%, піднявшись до 6,584,52 пункту. Втішає лише позитивний сукупний результат за передноворічний тиждень: S&P 500 зріс на 2,86%, Dow Jones — 2,75%, Nasdaq — 3,97%.