Заступник начальника Івано-Франківського автодору підозрюють у розтраті 105 млн грн для фірми з орбіти нардепа Шевченка

Суд застосував запобіжний захід до першого заступника начальника Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

До чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 881 тис. грн.

У 2016 році за результатами тендеру між Службою автодоріг в Івано-Франківській області в особі першого заступника начальника і ТОВ «ПБС» укладено договір на поточний середній ремонт автомобільної дороги Стрий-Мамалига вартістю 717,7 млн грн.

Згідно з висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, чиновник погодив вартість будівельних матеріалів, завищену на 105 млн грн. Йому повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України. Справою займаються слідчі Національної поліції.

У 2004-2014 рр. Олександр Шевченко був директором компанії «Скорзонера», якій належить гірськолижний курорт «Буковель». Бенефіціарами «Скорзонери» є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Частка у компанії «Скорзонера» записана на фірму «Галичина-Цукор» екс-дружини Шевченка.