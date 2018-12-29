Сейм Польщі заморозив ціни на електрику для споживачів

Нижня палата Сейму Польщі прийняла закон, що передбачає заморожування з 2019 цін на електроенергію на рівні 2018.

Наголошується, що для розгляду цього питання на 28 грудня скликали позачергове засідання Сейму.

“Мета закону – захист польських сімей, фірм, промисловості та самоврядування від негативних наслідків різкого підвищення цін електроенергії, яке ми спостерігаємо зараз”, – сказав під час обговорення питання депутат від правлячої партії “Право і Справедливість” Мацей Малецький.

За ухвалення закону проголосували 389 депутатів Сейму, 3 – проти, 17 – утрималися.

За словами міністра енергетики Польщі Кшиштофа Тхужевського, завдяки прийняттю закону приватні споживачі електроенергії, підприємства та органи місцевого самоврядування заощадять 9 млрд злотих (2,5 млрд доларів).

“Чинна польська влада виправляє помилку попередньої правлячої коаліції, яка впродовж 2008-2012 років підвищила ціни на електроенергію для пересічних споживачів на 50%”, – заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

Закон відразу передали на розгляд Сенату Польщі.

Він, зокрема, передбачає зниження акцизного збору на електроенергію з 1 МВт/год з 20-ти до 5-ти злотих (35 грн).