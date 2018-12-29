За рік неплатники аліментів розлучилися з 4,4 млрд гривень

Державні виконавці станом на 21 грудня цього року стягнули 4,4 млрд грн з боржників аліментів на користь дітей.

“4,4 млрд грн аліментів стягнуто державними виконавцями Мін’юсту за період з 01.01.2018 за 21.12.2018. 1,9 млрд грн виконавці стягнули завдяки застосуванню встановлених законом обмежень”, – розповіли у відомстві.

За даними Мін’юсту, станом на 1 грудня 2017 стягнуто 2,1 млрд грн. Крім того, як розповіли в міністерстві, видано 12,4 тис. виконавчих документів за оголошенням у розшук боржників.