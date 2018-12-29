Торгова війна: Трамп заявив про успішні переговори з Китаєм

Досягнутий великий прогрес.

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп поговорив по телефону з головою КНР Сі Цзіньпіном про майбутній угоді щодо торгівлі.

Він зазначив, що “відбувся довгий і продуктивна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном”.

“Справа просувається дуже добре. Якщо угода буде укладена, то буде всеосяжною і охоплює всі спірні питання”, – йдеться в повідомленні.

За словами президента США, досягнутий великий прогрес.

Раніше, 11 грудня, Трамп уже заявляв про дуже продуктивних торгових переговорах Сполучених Штатів Америки і Китаю.