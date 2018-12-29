В «Укроборонпромі» проведуть три аудиту за 130 млн гривень

«Укроборонпром» проведе тендер на закупівлю послуг аудиту за 130 млн гривень. Про це редакція 368.media дізналася з ProZorro.

На участь у тендері державного концерну «Укроборонпром» на закупівлю послуг аудиту подали заявки 14 компаній за 130 млн гривень.

Зокрема участь в торгах за перший лот предметом закупівлі якого є надання послуг зі стратегічного, операційного, технологічного огляду і діагностики (дью ділідженс) діяльності «Укроборонпрому» і підприємств, удосконалення розробленої стратегії корпоративної та виробничої реструктуризації Концерну і підприємств, та супроводу практичного впровадження розроблених переможцем процедури закупівлі рекомендацій з очікуваною вартістю 78 млн гривень подали заявки компанії LLC Exiger, ISDI, BARAN INTERNATIONAL, SP. Z O. O. The Boston Consulting Group, The Potomac Foundation.

Для участі в торгах за другий лот, предметом закупівлі якого є надання послуг з юридичного огляду і діагностики (дью ділідженс) діяльності ГК «Укроборонпром» та підприємств і супроводу практичного впровадження розроблених переможцем процедури закупівлі рекомендацій у взаємозв’язку з впровадженням стратегії та реформуванням системи управління з очікуваною вартістю 19,5 млн гривень подали заявки українські компанії DLA Piper Ukraine, «Дентонс Юроп», «Ернст енд Янг», юридична фірма «Ілляшев та партнери» та представництво «Бейкер і Макензі».

Для участі в торгах за лот №3 предметом закупівлі якого є надання послуг з незалежного аудиту, у відповідності з міжнародними стандартами аудиту, консолідованої/зведеної фінансової звітності ДК «Укроборонпром» та підприємств за 2017 і 2018 роки, підготовленої у відповідності з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та надання рекомендацій щодо переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності у взаємозв’язку з впровадженням стратегії та реформуванням системи управління з очікуваною вартістю 32,5 млн гривень подали заявки «Эрст енд Янг Аудиторські послуги», «Бейкер Тіллі Україна», Grant Thornton Advisory і «Грант Торнтон Легіс».

«Укроборонпром» був створений в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.