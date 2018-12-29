У Росії пропала жінка, яка взяла попутника через BlaBlaCar. Ним виявився засуджений за зґвалтування

23 грудня по дорозі з Москви в Тулу пропала 29-річна Ірина Ахматова.

Ахматова виїхала на автомобілі Audi. У районі станції метро «Аннина» вона планувала підібрати двох попутників — чоловіка і жінку. Ахматова знайшла їх через сервіс BlaBlaCar. Вона попередила чоловіка, що візьме двох пасажирів. Він був не проти: дружина робила так і раніше.

Востаннє Ахматова здзвонилася з чоловіком в районі дев’яти годин вечора. Близько 11 години вечора сигнал її телефону був зафіксований в районі Серпухова. Потім телефон вимкнувся і знову був включений тільки вранці 24 грудня — в Ярославлі. Сім’я Ахматової звернулася в поліцію.

27 грудня джерело в правоохоронних органах розповіло тульському виданню, що автомобіль зниклої виявили в Ярославлі біля одного з супермаркетів. Ярославське видання написало, що машина була вимита зсередини і зовні; на ній не було номерів. У той же день Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею «Вбивство».

Правоохоронні органи оголосили в розшук 39-річного чоловіка, раніше судимого за згвалтування і насильницькі дії сексуального характеру, повідомили деякі ЗМІ в прес-службі управління СК по Москві. Саме він сів у машину Ахматової в Москві. Була з ним жінка, в СК не уточнили.

За даними ярославського видання, попутник Ахматової зареєстрований на BlaBlaCar під ім’ям Сергій. В його профілі стоїть чужа фотографія. Житель Костроми на ім’я Максим, знімок якого використовував попутник Ахматової, розповів виданню, що не має відношення до передбачуваного злочинця. Є ім’я Сергій справжнім, невідомо.

У BlaBlaCar заявили, що знаходяться на зв’язку з правоохоронними органами та чоловіком зниклої жінки і передали їм всю необхідну інформацію.

«Ми переживаємо за Ірину разом з її близькими», — додали в компанії.

На сайті BlaBlaCar сказано, що сервіс перевіряє профілі користувачів.

«Особистість кожного учасника підтверджена. Так що ви напевно знаєте, з ким сідайте в машину», — запевняє BlaBlaCar.