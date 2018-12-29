З 1 січня кияни будуть платити “Київтеплоенерго” за тепло і гарячу воду на 22% більше

Київська міськдержадміністрація (КМДА) встановила для КП “Київтеплоенерго” тарифи на виробництво, транспортування і доставку теплової енергії.

За новими тарифами населення та релігійні організації стануть платити більше, а от для бюджетних організацій та інших споживачів тарифи трохи зменшаться. Нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2019 року.

Згідно з документом, для КП “Київтеплоенерго” (*) встановлені наступні тарифи на теплову енергію, за 1 Гкал з ПДВ:

для населення: 1611,58 гривень (виробництво – 1498,99 гривень, транспортування – 107,69 гривень, доставка – 4,90 гривень) замість 1317,53 гривень, підвищення склало 22,3%;

для бюджетних установ: 1822,40 гривень (виробництво – 1709,81 гривень, транспортування – 107,69 гривень, доставка – 4,90 гривень) замість 1866,50, тариф знизився на 2,3%;

для інших споживачів: 1813,69 гривень (виробництво – 1701,10 гривень, транспортування – 107,69 гривень, доставка – 4,90 гривень) замість 1864,63 гривень, тариф знизився на 2,7%;

для релігійних організацій: 1630,73 гривень (виробництво – 1518,14 гривень, транспортування – 107,69 гривень, доставка – 4,90 гривень) замість 868,57 гривень, тариф піднявся на 87,7%.

Діючі тарифи на теплову енергію

Також розпорядженням підняті тарифи на централізоване опалення:



для населення при відсутності квартирного або будинкового лічильника тепла: 38,5 гривень за 1 кв. м. опалювальної площі замість 31,52 гривні, підвищення склало 22,1%.

Крім того, КМДА встановила нові тарифи на гаряче водопостачання за 1 куб. м.:

для населення за умови наявності підключеного до системи гарячого водопостачання рушникосушки: 97,89 гривень замість 80,59 гривень, підвищення склало 21,4%;

для населення при відсутності підключеного до системи гарячого водопостачання рушникосушки: 90,54 гривень замість 74,52 гривень, підвищення склало 21,5%;

для бюджетних установ: 98,49 гривень замість 98,74 гривень, тариф знизився на 0,2%;

для інших споживачів: 98,07 гривень замість 98,65 гривень, тариф знизився на 0,6%;

для релігійних організацій: 89,13 гривень замість 50,00 гривень, підвищення склало 78,2%.

Діючі тарифи на гарячу воду і опалення