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У Франції “жовті жилети” підпалили Банк Франції

29.12.2018

Во Франции "желтые жилеты" подожгли Банк ФранцииПро потерпілих в результаті пожежі інформації немає.

У Руані (Франція) “жовті жилети” підпалили двері Банку Франції.

Як повідомляється, близько тисячі осіб протестували сьогодні в Руані.

“Приміщення Банку Франції в Руані було підпалено під час демонстрації “жовтих жилетів”. Пожежні повідомили, після того, як загасили пожежу, були пошкоджені двері будівлі”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів “жовтих жилетів”.

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