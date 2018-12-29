У Франції “жовті жилети” підпалили Банк Франції

Про потерпілих в результаті пожежі інформації немає.

У Руані (Франція) “жовті жилети” підпалили двері Банку Франції.

Як повідомляється, близько тисячі осіб протестували сьогодні в Руані.

“Приміщення Банку Франції в Руані було підпалено під час демонстрації “жовтих жилетів”. Пожежні повідомили, після того, як загасили пожежу, були пошкоджені двері будівлі”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів “жовтих жилетів”.