Повінь – зміна системи

Menu
Close

Сьомий тиждень протестів в Парижі: “жовті жилети” зіткнулися з поліцією

29.12.2018

Седьмая неделя протестов в Париже: "желтые жилеты" схлестнулись с полицией

Французькі правоохоронні органи застосували силу для розгону учасників руху “жовтих жилетах”, які проводили демонстрацію біля будівлі французького телеканалу BFM.

Як повідомляє AFP, проти скандують “BFM fake news” і “Макрона у відставку” демонстрантів поліцейські застосували сльозогінний газ. Інцидент стався в Парижі вдень 29 грудня.

Протестувальники перекрили трамвайну колію, де вступили в перестрілку з поліцією. Щоб розігнати натовп, правоохоронці застосували сльозогінний газ, декілька учасників акції затримано.

Седьмая неделя протестов в Париже: "желтые жилеты" схлестнулись с полициейСедьмая неделя протестов в Париже: "желтые жилеты" схлестнулись с полициейСедьмая неделя протестов в Париже: "желтые жилеты" схлестнулись с полициейСедьмая неделя протестов в Париже: "желтые жилеты" схлестнулись с полициейСедьмая неделя протестов в Париже: "желтые жилеты" схлестнулись с полициейСедьмая неделя протестов в Париже: "желтые жилеты" схлестнулись с полициейСедьмая неделя протестов в Париже: "желтые жилеты" схлестнулись с полициейСедьмая неделя протестов в Париже: "желтые жилеты" схлестнулись с полицией

Читайте також:   Дорожче Італії: мережа шокував "елітний" туризм в Криму
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *