Сьомий тиждень протестів в Парижі: “жовті жилети” зіткнулися з поліцією

Французькі правоохоронні органи застосували силу для розгону учасників руху “жовтих жилетах”, які проводили демонстрацію біля будівлі французького телеканалу BFM.

Як повідомляє AFP, проти скандують “BFM fake news” і “Макрона у відставку” демонстрантів поліцейські застосували сльозогінний газ. Інцидент стався в Парижі вдень 29 грудня.

Протестувальники перекрили трамвайну колію, де вступили в перестрілку з поліцією. Щоб розігнати натовп, правоохоронці застосували сльозогінний газ, декілька учасників акції затримано.